Луцькі бійці повернулися з перемогами із чемпіонату з Бразильського Джиу-Джитсу. ФОТО

У вихідні, 2-3 березня 2019, у місті Львові відбувався Всеукраїнський рейтинговий чемпіонат з Бразильського Джиу-Джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE». Порівнятися силами туди з’їздили й луцькі спортсмени з клубу «Garda».Частина складу клубу брала участь змаганнях . Так, у розділі «no Gi» (без кімоно) клуб представило шість борців, та у розділі «Gi» (з кімоно) — один борець.У результаті проведених сутичок спортсмени клубу «Garda» здобули такі результати., який брав участь у розділі «Gi», виборов дві нагороди. Він зайняв перше місце в своїй ваговій категорії (категорія чоловіки до 88 кг). А в абсолютній ваговій категорії здобув срібло.Боєць клубуздобув бронзу за третє місце у категорії «Master 1» (вагова категорія 79,5+ кг) серед синіх поясів.А головний тренер клубу «Garda»став чемпіоном категорії «Masrter 2» серед синіх поясів (категорія чоловіки 79,5+ кг).«Приємно бачити, що незважаючи на відсутність гідної підтримки з боку держави, відбуваються такі заходи. А ще більше — мати можливість брати у них участь. Такі змагання користуюються все більшою популярністю серед молоді та спортивних клубів. Подібні заходи дають можливість спробувати попрактикуватися перед тим, як виступати на міжнародних змаганнях світового рівня. Такі чемпіонати дають змогу в Україні пробувати здобувати навики на змаганнях серед дорослих чоловіків, молоді та дітей. А завдяки тому, що ці чемпіонати є відкритими, сюди можуть приїздити помірятися силами й бійці з інших зарубіжних спортивних клубів», — поділився враженнями головний тренер клубу «Garda» Михайло Савчук.Додамо, що Всеукраїнський рейтинговий чемпіонат з Бразильського Джиу-Джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE» — перша подія у новому сезоні змагань 2019 року.У новому сезоні UNC 2019 відбудеться ще 9 рейтингових чемпіонатів «Gi» i «no Gi» у чотирьох великих містах України. Чемпіонати подібного типу відкриті для всіх клубів і академій України без виключень, а також для іноземних команд.Участь клубу «Garda» у такому чемпіонаті України з джиу джитсу стала можливою за традиційної підтримки:(компанія «AWG Карс»),(компанія «WEST AUTO HUB»),та родині