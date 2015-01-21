У Ковелі безробітні започатковують власну справу





Однією з таких форм є організація і проведення курсів цільового навчання за напрямком «Підприємець-початківець». Повідомляють у



01.03.2019 року за сприяння Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (на базі Ковельського промислово-економічного коледжу) за участю методиста Рівненського ЦПТО Наталії Місюри та представника Ковельського міськрайонного цетру зайнятості, відбувся випускний іспит, на якому 10 слухачів презентували та успішно захистили свої бізнес-проекти.



Тематика бізнес-планів найрізноманітніша, зокрема: у Матвійчука Тараса - «Вирощування та продаж ягід лохини високорослої». Сидорук Олена представила «Створення господарства з вирощування горіхів», а Кравчик Романія – «Надання бухгалтерських послуг», Гордіюк Сергій розповів про «Збір безпечних відходів».



Отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю надає можливість взяти долю у власні руки і змінити своє життя на краще, - переконані у центрі зайнятості. Можливо, дехто з них вагався, коли фахівці центру зайнятості пропонували їм нелегкий шлях підприємництва. Але вони зважилися на це, і тепер ніхто не жалкує, що зробив ці перші кроки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із напрямків активної політики зайнятості у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості є сприяння у започаткуванні власної справи безробітними за допомогою різних форм.Однією з таких форм є організація і проведення курсів цільового навчання за напрямком «Підприємець-початківець». Повідомляють у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості 01.03.2019 року за сприяння Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (на базі Ковельського промислово-економічного коледжу) за участю методиста Рівненського ЦПТО Наталії Місюри та представника Ковельського міськрайонного цетру зайнятості, відбувся випускний іспит, на якому 10 слухачів презентували та успішно захистили свої бізнес-проекти.Тематика бізнес-планів найрізноманітніша, зокрема: у- «Вирощування та продаж ягід лохини високорослої».представила «Створення господарства з вирощування горіхів», а– «Надання бухгалтерських послуг»,розповів про «Збір безпечних відходів».Отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю надає можливість взяти долю у власні руки і змінити своє життя на краще, - переконані у центрі зайнятості. Можливо, дехто з них вагався, коли фахівці центру зайнятості пропонували їм нелегкий шлях підприємництва. Але вони зважилися на це, і тепер ніхто не жалкує, що зробив ці перші кроки.

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