вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі безробітні започатковують власну справу

У Ковелі безробітні започатковують власну справу
Одним із напрямків активної політики зайнятості у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості є сприяння у започаткуванні власної справи безробітними за допомогою різних форм.

Однією з таких форм є організація і проведення курсів цільового навчання за напрямком «Підприємець-початківець». Повідомляють у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості.

01.03.2019 року за сприяння Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (на базі Ковельського промислово-економічного коледжу) за участю методиста Рівненського ЦПТО Наталії Місюри та представника Ковельського міськрайонного цетру зайнятості, відбувся випускний іспит, на якому 10 слухачів презентували та успішно захистили свої бізнес-проекти.
У Ковелі безробітні започатковують власну справу

Тематика бізнес-планів найрізноманітніша, зокрема: у Матвійчука Тараса - «Вирощування та продаж ягід лохини високорослої». Сидорук Олена представила «Створення господарства з вирощування горіхів», а Кравчик Романія – «Надання бухгалтерських послуг», Гордіюк Сергій розповів про «Збір безпечних відходів».
У Ковелі безробітні започатковують власну справу

Отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю надає можливість взяти долю у власні руки і змінити своє життя на краще, - переконані у центрі зайнятості. Можливо, дехто з них вагався, коли фахівці центру зайнятості пропонували їм нелегкий шлях підприємництва. Але вони зважилися на це, і тепер ніхто не жалкує, що зробив ці перші кроки.
У Ковелі безробітні започатковують власну справу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: власна справа, бізнес, бізеробітні, Ковель, центр зайнятості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі безробітні започатковують власну справу
Сьогодні, 22:35
Розповіли про стан дівчинки, яка постраждала в аварії у Дачному. ВІДЕО
Сьогодні, 22:11
Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Поблизу Луцька автівка збила пішохода. ФОТО
Сьогодні, 21:25
«Волиньгаз» перевірятимуть через зайві кубометри у платіжках
Сьогодні, 21:18
Схожі новини
Трудові договори Ковельський центр зайнятості більше реєструвати не буде Трудові договори Ковельський центр зайнятості більше реєструвати не буде
21 січень, 2015, 09:32
Під стінами ковельської мерії протестували бізнесмени. ВІДЕО Під стінами ковельської мерії протестували бізнесмени. ВІДЕО
06 грудень, 2012, 10:52
Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця
04 березень, 16:50
У перший день весни в Ковелі невідомі підпалили кіоск У перший день весни в Ковелі невідомі підпалили кіоск
04 березень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі безробітні започатковують власну справу
Сьогодні, 22:35
 0
Розповіли про стан дівчинки, яка постраждала в аварії у Дачному. ВІДЕО
Сьогодні, 22:11
 0
Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
 0
Поблизу Луцька автівка збила пішохода. ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
«Волиньгаз» перевірятимуть через зайві кубометри у платіжках
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8