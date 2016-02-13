Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО

Незабаром 8 березня і традиційно попит на квіти зростає у декілька разів. Зростає, щоправда, не лише попит, а й пропозиція та ціни. Найбільшою популярністю у цей період користуються тюльпани і троянди.Квіткові крамниці вже почали підготовку до весняного буму, а чоловіки орієнтовно прицінюються, скільки ж їм вартуватиме посмішка на жіночих вустах. Як показує практика, таке задоволення – не з дешевих.Якщо купувати квіти у магазині, потрібно розраховувати, що у період великого ажіотажу вартість однієї троянди складатиме від 30 до 60 гривень, в залежності від розміру і сорту. Тюльпан обійдеться трохи дешевше – від 25-ти гривень за квітку.Не секрет, що на гуртівнях квіти зазвичай можна купити на 5-10 гривень дешевше. Тож пропонуємо ознайомитися із цінами та асортиментом таких квіткових точок.Там можна придбати тюльпани вартістю від 14-15 гривень за квітку. Троянди від 20-30, в залежності від розміру і сорту. Тут квіти можна купувати як гуртом, так і вроздріб.У четвер, 7 березня, на гуртівні чекають оновлення товару. Квіти надійдуть від київського постачальника «Асканія». Ціни обіцяють не низькі, але усе одно нижчі, ніж у магазинах.Тюльпани, на які найбільший попит, тут вроздріб не продають, тільки пачками. Вартість букета із 25-ти тюльпанів складатиме орієнтовно 375 гривень (15 грн. за штуку).Троянди можна придбати від 20-ти до 50-ти гривень за квітку, все залежить від сорту.Також є можливість обрати гарний вазон, який не зів’яне за тиждень і буде радувати ту, кому ви його подаруєте, тривалий час. Вибір за вами.Тюльпани там також продають тільки пачками. За 25 квіточок доведеться заплатити 400 гривень (16 грн. за штуку). Троянди вартують тут від 20-30 гривень і вище, все залежить від того, яку квітку оберете.