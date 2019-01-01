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Розповіли про стан дівчинки, яка постраждала в аварії у Дачному. ВІДЕО

Розповіли про стан дівчинки, яка постраждала в аварії у Дачному. ВІДЕО
Дівчинка, яка внаслідок аварії у с. Дачне травмувалася та втратила пам'ять, скоро повернеться додому.

Про це журналістам розповів батько дівчинки Юрій Швець, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Нагадаємо, жінка разом з дочкою перебували у таксі служби «Морячок Таксі», коли воно зіткнулося з легковиком та рейсовим автобусом. В результаті аварії загинув водій таксі та Софія Швець.

Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.

До слова, днями на вулицях Луцька з’явилися два тематичні білборди із застереженням до необережних водіїв. Основне гасло рекламних щитів “П’яний за кермом – за ґрати на все життя”. Ініціатори створення таких білбордів - родичі загиблої у ДТП жінки.

"Ми хотіли нашому суспільству показати і не дати винуватцю аварії уникнути відповідальності. Обірвалось життя не однієї людини і скалічено долі десятків", - каже знайомий загиблої Євген Лущакевич.

Чоловік загиблої Юрій Швець розповів, що білборди мають соціальний характер, а кожен, хто сів п'яним за кермо має пам'ятати про відповідальність.

Водночас він розповів про стан своєї доньки, яка зараз перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні.

"Все, дякувати Богу, в порядку. Сьогодні уже знімають шви, тому, думаю 2-3 дні і ми будемо вдома. В мене дуже сильні дівчата і морально, і фізично. Все буде в порядку. Життя триває", - запевнив Юрій Швець.

Чоловік дуже дякує лікарям, які врятували його доньку, а ще закликає усіх водіїв не повторювати фатальних помилок і бути обачним на дорогах.



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Теги: Дачне, аварія, смерть, дитина, травмувалась
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