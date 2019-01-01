Асія Ахат зробила неймовірний подарунок юній луцькій скрипальці. ВІДЕО

Асія Ахат відвідала одну із луцьких музичних шкіл. Вона спілкувалася із маленькими музикантами, а ще привезла у подарунок скрипки.



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Два інструменти залишились у школі, ще один дістався Соломії Федотовій - дівчина з багатодітної родини музикантів і грає вже 6 років.



"Я навіть не сподівалася, що мені подарують скрипку. Цей день мені дуже сподобався, бо я нарешті зустрілася з Асією Ахат. Я дуже довго цього чекала", - каже Соломія.



Мама скрипальки Олена Федотоварозповіла, що хороших інструментів родина не має, а дітям вже треба нові.



"Ми збирали гроші, тому що вже треба міняти інструмент Соломійці, яка сьогодні отримала подарунок і середній доці, яка грає на бандурі. І для нас сьогодні ця подія - це просто казка. Можна сказати, що Асія Ахат виповнила наше бажання", - каже мама дівчинки.



Діти зіграли для іменитої скрипальки композицію. У відповідь Асія Ахат запропонувала дітям виступити на своєму концерті у Луцьку.



"Це не просто концерт, це шоу-програма, яку ми готували з американськими продюсерами. Буде багато музикантів на сцені, буде балет "Freedom" і ви будете дуже задоволені", - запевнила Асія Ахат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співачка і скрипалькавідвідала одну із луцьких музичних шкіл. Вона спілкувалася із маленькими музикантами, а ще привезла у подарунок скрипки.Про це повідомляє 12 канал Два інструменти залишились у школі, ще один дістався Соломії Федотовій - дівчина з багатодітної родини музикантів і грає вже 6 років."Я навіть не сподівалася, що мені подарують скрипку. Цей день мені дуже сподобався, бо я нарешті зустрілася з Асією Ахат. Я дуже довго цього чекала", - каже Соломія.Мама скрипалькирозповіла, що хороших інструментів родина не має, а дітям вже треба нові."Ми збирали гроші, тому що вже треба міняти інструмент Соломійці, яка сьогодні отримала подарунок і середній доці, яка грає на бандурі. І для нас сьогодні ця подія - це просто казка. Можна сказати, що Асія Ахат виповнила наше бажання", - каже мама дівчинки.Діти зіграли для іменитої скрипальки композицію. У відповідь Асія Ахат запропонувала дітям виступити на своєму концерті у Луцьку."Це не просто концерт, це шоу-програма, яку ми готували з американськими продюсерами. Буде багато музикантів на сцені, буде балет "Freedom" і ви будете дуже задоволені", - запевнила Асія Ахат.

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