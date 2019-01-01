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Асія Ахат зробила неймовірний подарунок юній луцькій скрипальці. ВІДЕО

Асія Ахат зробила неймовірний подарунок юній луцькій скрипальці. ВІДЕО
Співачка і скрипалька Асія Ахат відвідала одну із луцьких музичних шкіл. Вона спілкувалася із маленькими музикантами, а ще привезла у подарунок скрипки.

Про це повідомляє 12 канал.

Два інструменти залишились у школі, ще один дістався Соломії Федотовій - дівчина з багатодітної родини музикантів і грає вже 6 років.

"Я навіть не сподівалася, що мені подарують скрипку. Цей день мені дуже сподобався, бо я нарешті зустрілася з Асією Ахат. Я дуже довго цього чекала", - каже Соломія.

Мама скрипальки Олена Федотоварозповіла, що хороших інструментів родина не має, а дітям вже треба нові.

"Ми збирали гроші, тому що вже треба міняти інструмент Соломійці, яка сьогодні отримала подарунок і середній доці, яка грає на бандурі. І для нас сьогодні ця подія - це просто казка. Можна сказати, що Асія Ахат виповнила наше бажання", - каже мама дівчинки.

Діти зіграли для іменитої скрипальки композицію. У відповідь Асія Ахат запропонувала дітям виступити на своєму концерті у Луцьку.

"Це не просто концерт, це шоу-програма, яку ми готували з американськими продюсерами. Буде багато музикантів на сцені, буде балет "Freedom" і ви будете дуже задоволені", - запевнила Асія Ахат.


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Теги: Асія Ахат, скрипка, подарунок, музична школа, концерт
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