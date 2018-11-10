вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Петро Порошенко закликав лідерів ОТГ разом змінювати країну на краще

Петро Порошенко закликав лідерів ОТГ разом змінювати країну на краще
Заможна розвинена країна без провінції і периферії – такою має бути Україна найближчого майбутнього. Президент України Петро Порошенко заявив – вже цьогоріч створення об’єднаних тергромад в регіонах стане обов’язковим. Бо його мета, як Глави держави – зробити реформу децентралізації і ефект від неї незворотнім. З тим, щоби кожен українець відчув зміни на рівні власного добробуту.

Про це Петро Порошенко говорив із чиновниками і мешканцями Дніпропетровщини, - інформує прес-служба Глави Держави.

“Добивайтеся неможливого, щоб отримати бажане”.

Президент закликав лідерів ОТГ укріплювати результати реформи децентралізації і разом змінювати країну на краще.

За даними Петра Порошенка бюджет громад за п’ять років зріс з п’ятисот мільйонів до тридцяти двох мільярдів гривень.

“На зустрічах по всій Україні я постійно бачу підтвердження правильності реалізації цієї програми. Тому що громади і люди самі краще знають, як треба використовувати ці гроші, куди в першу чергу їх спрямувати. Це підняло велику плеяду керівників об’єднаних громад, які набувають безцінний досвід в зміні життя на краще, бо змінюється життя на краще в громаді – змінюється життя на краще в Україні”, - переконаний Петро Порошенко.

З 2019 року створення об’єднаних громад в регіонах стане обов’язковим, заявив Президент. Підкреслив – така форма управління місцевими бюджетами довела свою ефективність, тож тепер небажання об’єднуватися означатиме погіршення рівня життя.

А стратегія влади – навпаки – у нарощуванні потужностей економіки і перетворенні України на заможну розвинену країну без провінції і периферій, пояснив Глава держави.

“Наша мета – через командну роботу перемогти бідність. Тут вона складається з двох частин. Перше – це кроки, які необхідно зробити вже і зараз. Перша позиція – це індексація пенсій. Коли? З першого березня. І індексація пенсій – це не разова передвиборча програма. Це наша чітка позиція, що індексація пенсій і, відповідно, зростання рівня життя пенсіонерів будуть проводитися щорічно. Ми для цього проводили реформи. Для чого? Для того, щоб заробити ресурс”, - підкреслив Петро Порошенко.

Президент закликав українців єднатися заради збереження країни.

“Саме в Дніпрі, підкреслив Глава держави, у 2014му відбувалася справжня битва за єдність – тоді вдалося не допустити перемоги “руського миру”.

З розкраденою і розтасканою армією, в тому числі і політиканами, які зараз підняли голос. Нехай би в 14му році пояснили: де армія, де танки, де шпиталі. В Дніпрі дуже добре відомо, що відбулося з шпиталем, і як ми приймали поранених в 14му році. Де вони були? І зараз ми повинні низько вклонитися воїнам. Ми вміємо берегти державу і те, що ми маємо. Ми повинні використати цей шанс і довести, що ці жертви були не дарма”, - наголосив Петро Порошенко.

Голів ОТГ Президент закликав мріяти і втілювати свої мрії в життя – для того, аби разом перетворити Україну на країну щасливих заможних людей. Адже головний потенціал для цього розвитку – саме у регіонах, підкреслив Петро Порошенко.

Фото Михайла Палінчака

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, ОТГ, децентралізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На центральному проспекті Луцька облаштують велодоріжку
Сьогодні, 05:03
У Ковелі невідомі намагались спалити квітковий кіоск
Сьогодні, 04:25
Петро Порошенко закликав лідерів ОТГ разом змінювати країну на краще
Сьогодні, 03:45
Луцькі бійці повернулися з перемогами із чемпіонату з Бразильського Джиу-Джитсу. ФОТО
Сьогодні, 02:20
Великобританець став другою людиною у світі, яка вилікувалась від ВІЛ, - вчені
Сьогодні, 01:21
Схожі новини
Українське економічне диво має стартувати саме з регіонів, – Президент про децентралізацію Українське економічне диво має стартувати саме з регіонів, – Президент про децентралізацію
25 лютий, 11:02
Гройсман похвалив Волинь за децентралізацію. ВІДЕО Гройсман похвалив Волинь за децентралізацію. ВІДЕО
10 листопад, 2018, 16:17
До ОТГ під Луцьком приєднається село з іншого району До ОТГ під Луцьком приєднається село з іншого району
09 жовтень, 2018, 03:34
Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ
01 жовтень, 2018, 22:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На центральному проспекті Луцька облаштують велодоріжку
Сьогодні, 05:03
 0
У Ковелі невідомі намагались спалити квітковий кіоск
Сьогодні, 04:25
 0
Петро Порошенко закликав лідерів ОТГ разом змінювати країну на краще
Сьогодні, 03:45
 0
Луцькі бійці повернулися з перемогами із чемпіонату з Бразильського Джиу-Джитсу. ФОТО
Сьогодні, 02:20
 0
Великобританець став другою людиною у світі, яка вилікувалась від ВІЛ, - вчені
Сьогодні, 01:21
 0
Медіа
відео
1/8