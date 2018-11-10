Петро Порошенко закликав лідерів ОТГ разом змінювати країну на краще

Заможна розвинена країна без провінції і периферії – такою має бути Україна найближчого майбутнього. Президент Українизаявив – вже цьогоріч створення об’єднаних тергромад в регіонах стане обов’язковим. Бо його мета, як Глави держави – зробити реформу децентралізації і ефект від неї незворотнім. З тим, щоби кожен українець відчув зміни на рівні власного добробуту.Про це Петро Порошенко говорив із чиновниками і мешканцями Дніпропетровщини, - інформує прес-служба Глави Держави.“Добивайтеся неможливого, щоб отримати бажане”.Президент закликав лідерів ОТГ укріплювати результати реформи децентралізації і разом змінювати країну на краще.За даними Петра Порошенка бюджет громад за п’ять років зріс з п’ятисот мільйонів до тридцяти двох мільярдів гривень.“На зустрічах по всій Україні я постійно бачу підтвердження правильності реалізації цієї програми. Тому що громади і люди самі краще знають, як треба використовувати ці гроші, куди в першу чергу їх спрямувати. Це підняло велику плеяду керівників об’єднаних громад, які набувають безцінний досвід в зміні життя на краще, бо змінюється життя на краще в громаді – змінюється життя на краще в Україні”, - переконаний Петро Порошенко.З 2019 року створення об’єднаних громад в регіонах стане обов’язковим, заявив Президент. Підкреслив – така форма управління місцевими бюджетами довела свою ефективність, тож тепер небажання об’єднуватися означатиме погіршення рівня життя.А стратегія влади – навпаки – у нарощуванні потужностей економіки і перетворенні України на заможну розвинену країну без провінції і периферій, пояснив Глава держави.“Наша мета – через командну роботу перемогти бідність. Тут вона складається з двох частин. Перше – це кроки, які необхідно зробити вже і зараз. Перша позиція – це індексація пенсій. Коли? З першого березня. І індексація пенсій – це не разова передвиборча програма. Це наша чітка позиція, що індексація пенсій і, відповідно, зростання рівня життя пенсіонерів будуть проводитися щорічно. Ми для цього проводили реформи. Для чого? Для того, щоб заробити ресурс”, - підкреслив Петро Порошенко.Президент закликав українців єднатися заради збереження країни.“Саме в Дніпрі, підкреслив Глава держави, у 2014му відбувалася справжня битва за єдність – тоді вдалося не допустити перемоги “руського миру”.З розкраденою і розтасканою армією, в тому числі і політиканами, які зараз підняли голос. Нехай би в 14му році пояснили: де армія, де танки, де шпиталі. В Дніпрі дуже добре відомо, що відбулося з шпиталем, і як ми приймали поранених в 14му році. Де вони були? І зараз ми повинні низько вклонитися воїнам. Ми вміємо берегти державу і те, що ми маємо. Ми повинні використати цей шанс і довести, що ці жертви були не дарма”, - наголосив Петро Порошенко.Голів ОТГ Президент закликав мріяти і втілювати свої мрії в життя – для того, аби разом перетворити Україну на країну щасливих заможних людей. Адже головний потенціал для цього розвитку – саме у регіонах, підкреслив Петро Порошенко.