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У Ковелі невідомі намагались спалити квітковий кіоск

У Ковелі невідомі намагались спалити квітковий кіоск
У Ковелі посеред ночі загорівся квітковий кіоск. Пожежу помітила місцева мешканка, яка й викликала рятівників.

Пожежа трапилася у ніч на 1 березня на вулиці Театральній, 2, де знаходиться квітковий ринок, – пише Район.Ковель.

На місці підпалу знайшли каністру. Мешканка сусіднього двоповерхового будинку почула, як вночі тріщить шифер. Жінка відразу ж зателефонувала в пожежну частину.

Потерпілим є підприємець, який має кіоск з продажу квітів та місце під склад. Він вже звернувся із заявою до Ковельського відділу поліції, в якій вказав, хто міг вчинити нічний підпал його майна

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Теги: квіти, кіоск, Ковель, підпал
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