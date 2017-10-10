У Ковелі невідомі намагались спалити квітковий кіоск
Сьогодні, 04:25
У Ковелі посеред ночі загорівся квітковий кіоск. Пожежу помітила місцева мешканка, яка й викликала рятівників.
Пожежа трапилася у ніч на 1 березня на вулиці Театральній, 2, де знаходиться квітковий ринок, – пише Район.Ковель.
На місці підпалу знайшли каністру. Мешканка сусіднього двоповерхового будинку почула, як вночі тріщить шифер. Жінка відразу ж зателефонувала в пожежну частину.
Потерпілим є підприємець, який має кіоск з продажу квітів та місце під склад. Він вже звернувся із заявою до Ковельського відділу поліції, в якій вказав, хто міг вчинити нічний підпал його майна
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Пожежа трапилася у ніч на 1 березня на вулиці Театральній, 2, де знаходиться квітковий ринок, – пише Район.Ковель.
На місці підпалу знайшли каністру. Мешканка сусіднього двоповерхового будинку почула, як вночі тріщить шифер. Жінка відразу ж зателефонувала в пожежну частину.
Потерпілим є підприємець, який має кіоск з продажу квітів та місце під склад. Він вже звернувся із заявою до Ковельського відділу поліції, в якій вказав, хто міг вчинити нічний підпал його майна
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