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Біля вокзалу у Києві знайшли людські кістки з останками тіла. ФОТО. ВІДЕО

Біля вокзалу у Києві знайшли людські кістки з останками тіла. ФОТО. ВІДЕО
Поблизу Дарницького вокзалу в Києві комунальники знайшли в землі людські кістки, пише Інформатор.

Працівники Київзеленбуду розповіли, що під час прибирання території помітили в землі предмети, схожі на кістки.

На місце викликали поліцію.

За висновком експертів, кістки дійсно належать людині, але визначити стать і вік можна буде лише після експертизи.

Поруч з місцем, де виявили кістки, із землі дістали інші останки тіла. Правоохоронці передали все на експертизу.

Деталі інциденту з’ясовуються.



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Теги: кістки, останки, вокзал
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