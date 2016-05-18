Біля вокзалу у Києві знайшли людські кістки з останками тіла. ФОТО. ВІДЕО





Працівники Київзеленбуду розповіли, що під час прибирання території помітили в землі предмети, схожі на кістки.



На місце викликали поліцію.



За висновком експертів, кістки дійсно належать людині, але визначити стать і вік можна буде лише після експертизи.



Поруч з місцем, де виявили кістки, із землі дістали інші останки тіла. Правоохоронці передали все на експертизу.



Деталі інциденту з’ясовуються.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Дарницького вокзалу в Києві комунальники знайшли в землі людські кістки, пише Інформатор Працівники Київзеленбуду розповіли, що під час прибирання території помітили в землі предмети, схожі на кістки.На місце викликали поліцію.За висновком експертів, кістки дійсно належать людині, але визначити стать і вік можна буде лише після експертизи.Поруч з місцем, де виявили кістки, із землі дістали інші останки тіла. Правоохоронці передали все на експертизу.Деталі інциденту з’ясовуються.

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