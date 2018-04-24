У ресторації «Брама» – свято весни*
Сьогодні, 09:21
Вже зовсім скоро у ресторації "Брама" відбудеться свято весни.
Так, 8 березня о 19 годині на відвідувачів чекають:
- святкові конкурси;
- діджей;
- розваги з ведучою.
У ресторації "Брама" на прекрасних жінок чекає незабутній сюрприз – чоловічий танець.
Більше деталей за телефоном: 067 361 35 01.
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Так, 8 березня о 19 годині на відвідувачів чекають:
- святкові конкурси;
- діджей;
- розваги з ведучою.
У ресторації "Брама" на прекрасних жінок чекає незабутній сюрприз – чоловічий танець.
Більше деталей за телефоном: 067 361 35 01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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