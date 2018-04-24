У ресторації «Брама» – свято весни*





Так, 8 березня о 19 годині на відвідувачів чекають:



- святкові конкурси;

- діджей;

- розваги з ведучою.



У ресторації "Брама" на прекрасних жінок чекає незабутній сюрприз – чоловічий танець.



Більше деталей за телефоном: 067 361 35 01.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже зовсім скоро у ресторації "Брама" відбудеться свято весни.Так, 8 березня о 19 годині на відвідувачів чекають:- святкові конкурси;- діджей;- розваги з ведучою.У ресторації "Брама" на прекрасних жінок чекає незабутній сюрприз – чоловічий танець.Більше деталей за телефоном: 067 361 35 01.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію