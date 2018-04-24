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У ресторації «Брама» – свято весни*

У ресторації «Брама» – свято весни*
Вже зовсім скоро у ресторації "Брама" відбудеться свято весни.

Так, 8 березня о 19 годині на відвідувачів чекають:

- святкові конкурси;
- діджей;
- розваги з ведучою.

У ресторації "Брама" на прекрасних жінок чекає незабутній сюрприз – чоловічий танець.

Більше деталей за телефоном: 067 361 35 01.


У ресторації «Брама» – свято весни*

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Теги: Брама, ресторан, свято
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