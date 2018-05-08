Ще у чотирьох районах Волині можуть збудувати хутряні ферми

Беручи до уваги суспільний резонанс, викликаний будівництвом ферми розведення норки у Рожищенському районі, це питання обговорили на нараді в голови облдержадміністрації, що відбулася 5 березня.Участь в обговоренні взяли представники усіх зацікавлених сторін, в тому числі і керівник підприємства ТзОВ «Гірсам», який хоче розпочати таку діяльність, - інформує прес-служба інформаційної політики облдержадміністрації.Слід зауважити, що питання планової діяльності ТзОВ «Гірсам» щодо розведення норки в селі Підгірне Рожищенського району Волинської області вивчили детально за усіма аспектами. Зокрема, вивчили усі процеси, яких вимагає законодавство для початку його роботи.Так, стало відомо, що процедура розробки містобудівної документації дотримана та відбувається в межах чинного законодавства. Більше того, це питання постало більше року тому та не є новим для області.Але, аби розібратися предметно, начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що взагалі питання звіроферм в області предметно постало в області на початку 2016-го року, коли до обласної ради та облдержадміністрації надійшли звернення щодо передбачення територій для розміщення в області ряду виробничих комплексів, пов’язаних із вирощуванням хутрових звірів, обробкою та фарбування хутряних шкір.Оскільки комплекси для вирощування хутрових тварин від трьох тисяч голів і більше відповідно до переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабміну від 28.08.2013, мають вплив на довкілля, то з метою встановлення об’єктивної оцінки можливих екологічних і соціальних наслідків від будівництва та майбутньої діяльності таких комплексів, - ці звернення були скеровані на розгляд фахівців розробників схеми планування території Волинської області, а також попередньо були винесені на обговорення сесії обласної ради.Волинська обласна рада 7-го скликання прийняла рішення про внесення змін до Схеми №2/47 від 5.02.2016-го року, пов’язаних із інвестиційними намірами стосовно розміщення на території області ряду виробничих комплексів з вирощування хутрових звірів.Позаяк замовником таких проектів виступають обласні ради, то на замовлення Волинської обласної ради (договір №1295 від 2.08.2016 р.) Київським державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя» був розроблений проект внесення змін до цієї схеми планування територій Волинської області.Схемою планування області передбачено принципове розташування в Маневицькому, Локачинському, Ківерцівському і Рожищенському районах таких виробничих комплексів, пов’язаних із вирощуванням хутрових звірів, обробкою та фарбуванням сирих хутряних шкір. Також у складі змін до схеми розробили й відповідні вимоги, або ж «природно-екологічні обгрунтування територіального розвитку регіону», у яких передбачено застосування сучасних природоохоронних заходів щодо прилеглих території в районі розміщення виробничих комплексів. Тому при проектування будівництва необхідно дотримуватися цих вимог. Для прикладу, нормативна зона таких комплексів згідно державних санітарних правил передбачена довжиною у 300 метрів.Цей проект пройшов усі погоджувальні процедури у відповідних відомствах та 2.02.2017-го року його схвалила Волинська обласна рада рішенням №10/14, що передбачало: 1) необхідність розроблення детальних планів територій для розташування виробничих комплексів, пов’язаних із вирощуванням хутрових звірів, 2) обов’язкове проведення громадських слухань детальних планів територій, 3) отримання еколого-містобудівної оцінки фактів впливу цих комплексів на навколишнє середовище, 4) винесення детальних планів територій для розташування виробничих комплексів на розгляд архітектурно-містобудівних рад.- Стосовно місця розташування звіроферми у Рожищенському районі для ТзОВ СП «Гірсам», то вся процедура розробки містобудівної документації дотримана та відбувається в межах чинного законодавства, - сказав Микола Томчук.Аналогічна ситуація і з проведенням процедури оцінки впливу на довкілля. Це стосується оприлюднення у друкованих та інтернет ЗМІ інформації про свої наміри, аби громадськість могла повідомити свої зауваження чи пропозиції. Також повідомлено через газети й про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, які відбулися у липні 2018-го року.- Слід звернути увагу на те, що процедура проведення оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТзОВ СП «Гірсам» щодо реконструкції приміщень під звіроферму (розведення норки) від подачі повідомлення про планову діяльність до видачі висновку з оцінки впливу на довкілля тривала 87 календарних днів. І за цей період жодних звернень чи пропозицій від громадськості на адресу управління екології та природних ресурсів не надходило. По процедурі є висновок міністерства, порушень не було. Усе законодавство витримано, - зауважив керівник управління Дмитро Новохатський.Загалом, планова діяльність підприємства, за словами Дмитра Володимировича, передбачає проведення реконструкції приміщення колишнього машино-тракторного двору під звіроферму розведення норки. Так, на цій території планують розмістити наступні будівлі та споруди: шеди для норок на утримання 9800 голів самки норки, безбар’єрна яма, гноєсховище, резервуар для побутових стоків, холодильник-рефрежиратор для зберігання продуктів харчування норок.Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, розмір санітарно-захисної зони для звіроферми складає 300 м, який також витримується.Звіроферма являє собою господарство закритого типу, на якій передбачається лише вирощування норки. Забійного цеху на даному підприємстві не передбачається.Підтвердила відкритість цього процесу, який тривав майже 2 роки, і голова Рожищенської райдержадміністрації Інна Гайворонська. Очільниця району зазначила, що питання розширення та інвестування коштів «Гірсаму» у власне виробництво і перепрофілювання підняте більше, ніж півтора роки тому.Спочатку їм видали дозвіл на розроблення проекту для нових виробничих потужностей, який готувався цілий рік. Відповідно, готовий проект винесли на обговорення. І вже в квітні 2018-го дали оголошення в районну газету про свої наміри, де чітко висвітлили інформацію про потужності та особливості роботи.- Це не було секретом у районі. Підприємство публічно озвучувало свої наміри. Окрім того, упродовж 2018-го року вийшов детальний план територій Рожищенського району, який замовила райдержадміністрація. І ці об’єкти у нас відображені у цьому детальному плані територій. І він також обговорювався в районі. Місцеві мешканці, де працює це товариство вже 15 років, його прекрасно знають. Середня чисельність працівників підприємства 65 людей, сплачує більше 800 тисяч гривень ПДФО, яке наразі отримує Копачівська ОТГ. Підприємство веде чесний бізнес, вчасно здійснює плату людям за договорами оренди. Тож претензій жодних до підприємства ніколи не виникало, тому що ми розуміли, що воно з іноземною інвестицією, зацікавлене у прозорій діяльності, тому не приховували від мешканців району чим хочуть займатися. Більше того, провело громадські обговорення ще кілька разів, де громада погодилась, що підприємство потрібне, - розповіла Інна Гайворонська.Своєю чергою, голова Копачівської ОТГ підтвердив, що сходи селян були і все пройшло спокійно. Збурили населення пізніше не місцеві, які почали розносити агітаційні листівки проти будівництва звіроферми. Та крапку цьому поставили ще одні громадські обговорення, де місцеві жителі погодилися, що підприємство потрібне.Відтак, голова облдержадміністрації Олександр Савченко вважає, що це поганий знак для майбутніх інвесторів. Та й немає гарантії, що представники ТзОВ СП «Гірсам» не передумають тут вести будь-яку діяльність в подальшому. Тож необхідно створити умови, щоби цього не сталося."Ми з вами повинні забезпечити рівні умови для розвитку усім без виключення. Сьогодні, коли усі кажуть, що усе законно, виникає одна проблема – безпека керівників підприємства та самого підприємства, які лягають на наші з вами плечі. Тому ми повинні цю ситуацію взяти не просто на контроль, а розробити певні заходи, допомогти органам місцевого самоврядування як діяти", - сказав Олександр Савченко.