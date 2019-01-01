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Відомо, скільки пар на Волині вже побралися без бюрократії

Відомо, скільки пар на Волині вже побралися без бюрократії
На Волині з початку дії пілотного проекту «Шлюб за добу» вже 1350 пар скористалися такою послугою.

Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.

"Приємно, що проект користується успіхом, адже втілюючи його, працівники юстиції прагнуть спростити життя українців та відійти від бюрократичних застарілих норм", - прокоментував очільник юстиції Волині Антон Кустик.

Нагадаємо, 29 липня 2016 року в Україні запустили пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.

Зазначимо, що у Волинській області проект діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.

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Теги: шлюб за добу, Волинь, весілля
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