У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У Луцьку відкрили виставку луцької художниці Олени Журавель.
5 березня у арт-галереї “Луцьк” відбулось відкриття виставки картин луцької художниці Олени Журавель під назвою “Сонце і блакить”, - повідомили у луцькій мерії.
За словами художниці, ідеєю проекту є те, щоб за допомогою кольору та технічних засобів акварелі донести до глядача красу та велич України. Тема виставки поєднує у собі безмежний простір Карпат, таємничий Волинський ліс, вільний вітер і міцний дух українського народу.
Директор департаменту культури Тетяна Гнатів розповіла, що Олена Журавель є учасницею регіональних, всеукраїнських та міжнародних подій. Серед найбільш значущих - міжнародне бієнале “Море акварелі-2018”, взяти участь у якому фінансово допомогла Луцька міська рада.
Виставка експонуватиметься до 20 березня.
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5 березня у арт-галереї “Луцьк” відбулось відкриття виставки картин луцької художниці Олени Журавель під назвою “Сонце і блакить”, - повідомили у луцькій мерії.
За словами художниці, ідеєю проекту є те, щоб за допомогою кольору та технічних засобів акварелі донести до глядача красу та велич України. Тема виставки поєднує у собі безмежний простір Карпат, таємничий Волинський ліс, вільний вітер і міцний дух українського народу.
Директор департаменту культури Тетяна Гнатів розповіла, що Олена Журавель є учасницею регіональних, всеукраїнських та міжнародних подій. Серед найбільш значущих - міжнародне бієнале “Море акварелі-2018”, взяти участь у якому фінансово допомогла Луцька міська рада.
Виставка експонуватиметься до 20 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А знавець мистецтва якого милого робить там. Нехай йде прибирати в місті.
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