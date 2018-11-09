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У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО

У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку луцької художниці Олени Журавель.

5 березня у арт-галереї “Луцьк” відбулось відкриття виставки картин луцької художниці Олени Журавель під назвою “Сонце і блакить”, - повідомили у луцькій мерії.

За словами художниці, ідеєю проекту є те, щоб за допомогою кольору та технічних засобів акварелі донести до глядача красу та велич України. Тема виставки поєднує у собі безмежний простір Карпат, таємничий Волинський ліс, вільний вітер і міцний дух українського народу.

Директор департаменту культури Тетяна Гнатів розповіла, що Олена Журавель є учасницею регіональних, всеукраїнських та міжнародних подій. Серед найбільш значущих - міжнародне бієнале “Море акварелі-2018”, взяти участь у якому фінансово допомогла Луцька міська рада.

Виставка експонуватиметься до 20 березня.

У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку місцевої художниці. ФОТО

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Теги: виставка, мистецтво
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А знавець мистецтва якого милого робить там. Нехай йде прибирати в місті.

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