Качки, ставки з рибою і кабан Федір: як на Волині розвивається еко-туризм. ФОТО

Шацький край прекрасний не лише блакитними озерами, а й зеленими лісами.А коли ще місцеві лісівники – колектив ДП «Шацьке УДЛГ», які крім лісовідновлення та охорони, постійно додають у дику красу природи суттєву частку комфорту, то відпочинок у місцевих лісах набуває особливого шарму, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Безперечна перевага зеленого туризму – саме ви обираєте власний, ні від кого не залежний темп.«Гості проїздять до нас на відпочинок дуже часто, особливо влітку», – розповідає єгер Піщанського лісництваі показує будинок лісівника – кордон «Піща».Саме він доглядає зариблені водойми, ставки з качками, полохливих фазанів та вольєр із дикими свиньми, де мешкає улюбленець – Федір, уже зовсім не дикий кабан, як і інші численні мешканці вольєра.«Їдуть на пікнік, відпочинок, рибалку, подивитися на наших звірів, качок, фазанів. Приїжджають із Ковеля, Луцька, кияни, білоруси, поляки. Дуже тішаться діти – де ще можна подивитися на диких кабанів? Для наших маленьких гостей побудували майданчик із гойдалками. Грошей за відвідування ніхто не бере, догляд повністю за кошти лісгоспу. Платні послуги – то рибалка та проживання у будиночку. В ставках розводять щуку, коропа, амура, товстолоба, карася, канадського сомика, в’юна. При бажанні є можливість заночувати в комфортних умовах, у будиночку лісівника», – розповідає Микола Пех.Окрема сторінка зеленої туристичної історії від шацьких лісівників – рекреаційні пункти – спеціальні території із затишними альтанками, облаштованими місцями для розведення вогнища, смітниками, охайними стосами готових дров, дитячими майданчиками та вбиральнями.Вони давно перестали виконувати лише свою протипожежну функцію, як це було на початках створення. І перетворилися в цивілізовані місця відпочинку, не перестаючи бути для лісівників опорою і допомогою у непростий гарячий період.Таких – нових і комфортних пунктів рекреації – за два роки у ДП «Шацьке УДЛГ» збудували вже 7. Ще чимало – малих зон відпочинку розміщені у глибині лісу. Про це розповідає директор підприємства Андрій Самолюк.Лісівники постійно вдосконалюють зроблене. Наприклад, поруч із рекреаційною зоною «Ялинка» встановлено автозупинку «Ростань», далеко не першу таку в Шацькому районі.Такий комфорт давно оцінили люди. Тож навіть у далеко не спекотний день на рекреаційних пунктах досить гамірно.«Тут, серед природних умов – цивілізовані куточки відпочинку, де є все!», – ділиться враженнями чоловік з юрби відпочиваючих у рекреаційній зоні «Переділець».«Можемо гарно провести час у своїй компанії, не засмічуючи природу, в комфорті і, що дуже важливо для переважної кількості населення, – безкоштовно! Тобто це реально для всіх! Де ви ще таке бачили? Є заготовлені лісівниками дрова, місця для розведення багаття та вбиральні», – не стримує емоцій чоловік.Філософія еко-туризму, звісно, відрізняється від туризму курортного. Це бажання мешканця міста чи села відпочити від метушні та провести час наодинці з природою, що за нинішнього темпу життя необхідно все частіше. Керуючись критеріями вибору місця, беріть до уваги ландшафти та екологію сільської місцевості. Про решту вже попіклувались лісівники.І єдине, про що просять відвідувачів, – шанувати ліс та їхню працю, адже гарне ставлення надихає дбати про земляків і надалі.