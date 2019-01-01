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Хвора на рак волинянка потребує підтримки і допомоги

Хвора на рак волинянка потребує підтримки і допомоги
Родина Кондрових з міста Ківерці звертається до небайдужих людей з проханням допомогти з коштами на лікування Ірини Іванівни.

Зазначається, що восени 2018 року у жінки виявили онкологічне захворювання, - пише Ківерцівський районний інформаційний портал.

Їй проводилась хіміотерапія, а 28 лютого 2019 року зробили операцію і тому знову необхідна хіміотерапія. Тож родичі просять допомоги, адже лікування дороговартісне і тривале.

Номер картки Приватбанку 5168757337746236 на ім’я Кондрової Ірини Іванівни.


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Теги: кошти, онкохвора
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