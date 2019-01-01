Хвора на рак волинянка потребує підтримки і допомоги

Кондрових з міста Ківерці звертається до небайдужих людей з проханням допомогти з коштами на лікування Ірини Іванівни.



Зазначається, що восени 2018 року у жінки виявили онкологічне захворювання, - пише



Їй проводилась хіміотерапія, а 28 лютого 2019 року зробили операцію і тому знову необхідна хіміотерапія. Тож родичі просять допомоги, адже лікування дороговартісне і тривале.



Номер картки Приватбанку 5168757337746236 на ім’я Кондрової Ірини Іванівни.





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