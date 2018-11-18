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У Рожищі навесні вздовж доріг «квітують» купи непотребу

У Рожищі навесні вздовж доріг «квітують» купи непотребу
У Рожищі днями провели рейди вулицями міста задля виявлення стихійних сміттєзвалищ.

Щороку, навесні найбільше занепокоєння викликають стихійні сміттєзвалища на межі Рожища та Топільного, на вулиці Граничній біля старого кладовища, біля лісопосадки, у напрямку Кременця, - інформує Рожищенська міська рада.

На щастя, на території міської ради, на відміну від минулих років, не було виявлено жодного сміттєзвалища. Але зафіксували чимало «точкових» смітників на землях, які не є у підпорядкуванні Рожищенської міської ради.

Зокрема смітники були виявлені між селом Дмитрівка та вулицею Героїв УПА, поблизу вулиць Гагаріна (з/д переїзд), в посадці біля вулиць Менделєєва та Ломоносова, поряд з АЗС «Аветра». Також чималі смітники в кар’єрі.

Зазначають, що не всі рожищани поспішають укладати договір з комунальниками на вивіз сміття.

Для прикладу, в приватному секторі договір з комунальним підприємством уклали 2623 домоволодіння (за якими рахується 5218 абонентів). Це лише 50% усіх приватних домоволодінь у Рожищі.

За словами Сергія Юрійовича, як правило, «організаторами» стихійних сміттєзвалищ в переважній більшості є недобросовісні громадяни, котрі не уклали договори на вивезення відходів. І це не завжди малозабезпечені сім’ї. Так уздовж наших доріг, річок, в інших місцях загального користування замість соковитого різнотрав’я «квітують» купи різного непотребу, викинуті горе-господарями, у яких, нібито, немає сміття.

У Рожищі навесні вздовж доріг «квітують» купи непотребу
У Рожищі навесні вздовж доріг «квітують» купи непотребу
У Рожищі навесні вздовж доріг «квітують» купи непотребу
У Рожищі навесні вздовж доріг «квітують» купи непотребу

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Теги: сміття, Рожище
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