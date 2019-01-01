Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-16:00

Ферма ТзОВ «Луга», церква с. Чесний Хрест

2. 09:00-16:00

Магазин «Керамакс» ФОП Зінкевич м.Вол.-Вол., вул: Львівська, Кобилянської, Труша, Декабристів, пров. Вчительський, Лобачевського, Кожедуба, 20-го липня № 41-43, 42-56





Іваничівський район



1. 9:30-16:30

с.Менчичі вул.Шкільна 1-45

2. 10:00-17:00

с.Заставне

3. 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги,Кваснюка



Локачинський район



1. Л51-02 11:00 – 14:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі,

школа, дитсадок с.Марковичі,

школа, дитсадок с.Шельвів с.Марковичі–повністю,

с.Роговичі-повністю,

с.Міжгір’я–повністю,

с.Шельвів - вул.Центральна, вул.Зелена, вул.Шкільна, вул.Нова, вул.Молодіжна, вул.Дружби Народів





Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-10кВ Л52-02 від ВН-256 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут,

с. Заболоття

2. ПЛ-0.4кВ КТП-338 9:00 – 17:00 Побут, с. Мельники

3. ЗТП-376 9:00 – 17:00 Побут Бригада с. Самійличі

4. ПЛ-0.4кВ КТП-494 9:00 – 17:00 Побут, с. Олеськ





Маневицький район



1. 10:00-17:00

ФОП Борисюк Надія Костянтинівна (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Церква. с. Городок.



місто Нововолинськ



1. ПЛ-04 кВ Л-2,Л-4 КТП-128 9:00-17:00 м-н Аркус,вул.Шахтарська,6 СМТ Благодатне:

вул.Б.Хмельницького

вул.Перемоги, 5, 7

вул.Лопатіна, 7-11, 8-14

вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6

вул.Незалежності, 1-7, 2-6



Ратнівський район



1. Ф-2,3 КТП-113

10:00 -16:00

смт. Заболоття

2. ПЛ-10 кВ Л 66-02 від

ЛР-73 9:30-16:30

Велимчанська ОТГ – Школа с.Велимче, с.Датинь; Садок с.Велимче, с.Датинь; с/р Велимче, Датинь. с. Велимче, Датинь



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна

5. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-76 9:00-17:00 смт.Дубище ферма



Старовижівський район



1.10:00-17:00

Ветлікарня.

Ст. Вижва вул.Бридківська, Зелена, Миру



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-329 Л-2 10:00-15:45 с.Перевали

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-242 09:00-15:45 ВСАТ «Срібниця»- млин, тракторна бригада, база відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі

3. ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-229 Л-1 10:00-15:45 с.Купичів вул.Молодіжна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 7 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-16:00Ферма ТзОВ «Луга», церква с. Чесний Хрест2. 09:00-16:00Магазин «Керамакс» ФОП Зінкевич м.Вол.-Вол., вул: Львівська, Кобилянської, Труша, Декабристів, пров. Вчительський, Лобачевського, Кожедуба, 20-го липня № 41-43, 42-561. 9:30-16:30с.Менчичі вул.Шкільна 1-452. 10:00-17:00с.Заставне3. 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги,Кваснюка1. Л51-02 11:00 – 14:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі,школа, дитсадок с.Марковичі,школа, дитсадок с.Шельвів с.Марковичі–повністю,с.Роговичі-повністю,с.Міжгір’я–повністю,с.Шельвів - вул.Центральна, вул.Зелена, вул.Шкільна, вул.Нова, вул.Молодіжна, вул.Дружби Народів1. ПЛ-10кВ Л52-02 від ВН-256 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут,с. Заболоття2. ПЛ-0.4кВ КТП-338 9:00 – 17:00 Побут, с. Мельники3. ЗТП-376 9:00 – 17:00 Побут Бригада с. Самійличі4. ПЛ-0.4кВ КТП-494 9:00 – 17:00 Побут, с. Олеськ1. 10:00-17:00ФОП Борисюк Надія Костянтинівна (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Церква. с. Городок.1. ПЛ-04 кВ Л-2,Л-4 КТП-128 9:00-17:00 м-н Аркус,вул.Шахтарська,6 СМТ Благодатне:вул.Б.Хмельницькоговул.Перемоги, 5, 7вул.Лопатіна, 7-11, 8-14вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6вул.Незалежності, 1-7, 2-61. Ф-2,3 КТП-11310:00 -16:00смт. Заболоття2. ПЛ-10 кВ Л 66-02 відЛР-73 9:30-16:30Велимчанська ОТГ – Школа с.Велимче, с.Датинь; Садок с.Велимче, с.Датинь; с/р Велимче, Датинь. с. Велимче, Датинь1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-164. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-76 9:00-17:00 смт.Дубище ферма1.10:00-17:00Ветлікарня.Ст. Вижва вул.Бридківська, Зелена, Миру1. ПЛ-0,4 кВКТП-329 Л-2 10:00-15:45 с.Перевали2. ПЛ-0,4 кВКТП-242 09:00-15:45 ВСАТ «Срібниця»- млин, тракторна бригада, база відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі3. ПЛ-0,4 кВЩТП-229 Л-1 10:00-15:45 с.Купичів вул.Молодіжна

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