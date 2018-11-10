Секрети врожайності дерев від волинського агронома. ВІДЕО





Агроном Олег Курдельчук, який працює на Липинській сортодослідній станції розповів про декілька видів обрізування дерев: оздоровче, проріджувальне та вкорочувальне, - йдеться у сюжеті



Під час обрізання видаляються слабкі, хворі й погано розвинені гілки. Тоді здорові та сильні отримують більше необхідних живильних речовин.



"Якщо дерево плодоносить, то там проводиться щорічна обрізка для плодоношення, якщо вже дерево має старший вік, то обрізка проводиться, аби омолодити дерево. Старі гілки зрізають, щоб з'являлись молоді", - розповів Агроном Олег Курдельчук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з настанням весни садівники беруться обрізати дерева. Адже це найкращий спосіб сформувати крону, поліпшити ріст дерев і їх плодовитість.Агроном, який працює на Липинській сортодослідній станції розповів про декілька видів обрізування дерев: оздоровче, проріджувальне та вкорочувальне, - йдеться у сюжеті 12 каналу Під час обрізання видаляються слабкі, хворі й погано розвинені гілки. Тоді здорові та сильні отримують більше необхідних живильних речовин."Якщо дерево плодоносить, то там проводиться щорічна обрізка для плодоношення, якщо вже дерево має старший вік, то обрізка проводиться, аби омолодити дерево. Старі гілки зрізають, щоб з'являлись молоді", - розповів Агроном Олег Курдельчук.Деталі – у сюжеті:

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