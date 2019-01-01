На вихідних перекриють центр Луцька
Сьогодні, 12:05
У Луцьку в неділю тимчасово перекриють рух транспорту проспектом Волі.
Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пусповіт.
Так, тимчасове зупинення руху транспорту проспектом Волі відбудеться під час громадської ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам’ятника Т.Г.Шевченку 10 березня з 11:40 до 12:00.
Це відбудеться у рамках відзначення днів пам'яті Тараса Шевченка.
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Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пусповіт.
Так, тимчасове зупинення руху транспорту проспектом Волі відбудеться під час громадської ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам’ятника Т.Г.Шевченку 10 березня з 11:40 до 12:00.
Це відбудеться у рамках відзначення днів пам'яті Тараса Шевченка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка
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