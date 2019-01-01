вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вихідних перекриють центр Луцька

На вихідних перекриють центр Луцька
У Луцьку в неділю тимчасово перекриють рух транспорту проспектом Волі.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пусповіт.

Так, тимчасове зупинення руху транспорту проспектом Волі відбудеться під час громадської ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам’ятника Т.Г.Шевченку 10 березня з 11:40 до 12:00.

Це відбудеться у рамках відзначення днів пам'яті Тараса Шевченка.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр, Луцьк, перекриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу
Сьогодні, 12:30
У Світязі в пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
На вихідних перекриють центр Луцька
Сьогодні, 12:05
Секрети врожайності дерев від волинського агронома. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
У ТРЦ «ПортCity» - весняні подарунки*
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
У центрі Луцька зіткнулись два Renault У центрі Луцька зіткнулись два Renault
23 лютий, 10:14
Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць
22 січень, 08:48
У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста
18 січень, 16:54
Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО
07 січень, 07:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилася нова схема ввезення «євроблях» в Україну
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу
Сьогодні, 12:30
 0
У Світязі в пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
 0
На вихідних перекриють центр Луцька
Сьогодні, 12:05
 0
Секрети врожайності дерев від волинського агронома. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8