На вихідних перекриють центр Луцька





Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пусповіт.



Так, тимчасове зупинення руху транспорту проспектом Волі відбудеться під час громадської ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам’ятника Т.Г.Шевченку 10 березня з 11:40 до 12:00.



Це відбудеться у рамках відзначення днів пам'яті Тараса Шевченка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в неділю тимчасово перекриють рух транспорту проспектом Волі.Відповідне розпорядження підписав секретар ЛуцькрадиТак, тимчасове зупинення руху транспорту проспектом Волі відбудеться під час громадської ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам’ятника Т.Г.Шевченку 10 березня з 11:40 до 12:00.Це відбудеться у рамках відзначення днів пам'яті Тараса Шевченка.

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