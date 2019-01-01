На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу

На Волині рятувальники ліквідували 4 загорання сухої трави та продовжують гасити пожежу торфу у Любешівському районіНагадаємо, 5 березня о 11:23 біля села Фалемичі Володимир-Волинського району виникло загорання сухої трави на площі 0,4 гектара, яке швидко загасили, - інформує ДСНС України у Волинській області.А о 12:24 в селі Іванів Іваничівського району горіла суха трава на площі 0,5 гектара.Також о 15:19 в селі Ольганівка Рожищенського району горіла суха трава на площі 0,6 гектара, а о 17:40 в селі Рованці Луцького району вогнем зайнявся 1 гектар посуші. Обидві пожежі рятувальники оперативно ліквідували.Окрім пожеж трав’яного настилу, учора в області виникла вже друга пожежа торфу в урочищі Риврини, що поблизу села Бихів Любешівського району. Станом на 11:00 рятувальники за допомогою 2-х автоцистерн та мотопомпи ліквідували загорання на площі 1 гектара, залишилось ще пів гектара. Гасіння триває.