вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу

На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу
На Волині рятувальники ліквідували 4 загорання сухої трави та продовжують гасити пожежу торфу у Любешівському районі

Нагадаємо, 5 березня о 11:23 біля села Фалемичі Володимир-Волинського району виникло загорання сухої трави на площі 0,4 гектара, яке швидко загасили, - інформує ДСНС України у Волинській області.

А о 12:24 в селі Іванів Іваничівського району горіла суха трава на площі 0,5 гектара.

Також о 15:19 в селі Ольганівка Рожищенського району горіла суха трава на площі 0,6 гектара, а о 17:40 в селі Рованці Луцького району вогнем зайнявся 1 гектар посуші. Обидві пожежі рятувальники оперативно ліквідували.

Окрім пожеж трав’яного настилу, учора в області виникла вже друга пожежа торфу в урочищі Риврини, що поблизу села Бихів Любешівського району. Станом на 11:00 рятувальники за допомогою 2-х автоцистерн та мотопомпи ліквідували загорання на площі 1 гектара, залишилось ще пів гектара. Гасіння триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, суха трава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З'явилася нова схема ввезення «євроблях» в Україну
Сьогодні, 12:34
На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу
Сьогодні, 12:30
У Світязі в пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
На вихідних перекриють центр Луцька
Сьогодні, 12:05
Секрети врожайності дерев від волинського агронома. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Схожі новини
На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави
18 лютий, 19:23
Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО
05 березень, 21:56
Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО
05 березень, 13:00
У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
05 березень, 00:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилася нова схема ввезення «євроблях» в Україну
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу
Сьогодні, 12:30
 0
У Світязі в пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
 0
На вихідних перекриють центр Луцька
Сьогодні, 12:05
 0
Секрети врожайності дерев від волинського агронома. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8