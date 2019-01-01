З'явилася нова схема ввезення «євроблях» в Україну





Авто реєструють на європейській фірмі й начебто, згідно з угодою, постачають ними товар для українських компаній. У такому випадку, стверджують, розмитненню машини не підлягають, - пише



12 машин з литовською реєстрацією застрягли на україно-польському кордоні. В Україну їх не пускають, бо нерозмитнені і застави за них немає. Назад не їдуть самі водії. Активісти "Авто Євро Сили" запевняють - оскільки ці машини перевозять товар, розмитнювати їх не треба.



"Є стамбульська конвенція, ратифікована Україною, Україна є учасником. Яка прописує усю процедуру ввезення товару в Україну автомобілями не української реєстрації", - аргументує активіст Дмитро Юмаєв.



Водії цих машин - українці, чекають на свій транспорт у готелі. Спілкуватися з журналістами не хочуть, замість них коментарі роздають активісти "Авто Євро Сили". Кажуть, ці авто зареєстровані на литовську фірму, яка за угодою направила вантаж до української компанії. Активісти кажуть, що нібито громадяни Литви, які володіють машинами, винайняли українців, щоб виконати процедуру. Митники вивчили вміст "вантажу" – кожна машина перевозить коробку паперу. У митниці кажуть, оскільки легковиками комерційний вантаж не перевозять, пропустити авто не можуть.



"Україна і Литва мають угоду про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів. І цією угодою передбачено, що вантажні перевезення здійснюються вантажними транспортними засобами", - запевняє начальник управління організації митного контролю Львівської митниці Степан Бочаров.



Те, що це схема для ввезення до України "євроблях" - активісти не відпираються. Але наполягають, що діють законно.



"Це не є нова схема, такі спроби були і раніше під розумінням транспортного засобу комерційного призначення. Але відповідно до тих самих угод - ці спроби були припинені", - стверджують митники.



Юристи визнають - вантаж і дійсно можна перевозити лише вантажними авто. Проте активісти можуть скористатися іншою шпаринкою: якщо доведуть, що між водіями та литовською фірмою не трудові, а цивільно-правові відносини. Тобто працівник може працювати віддалено - митники змушені будуть пропустити авто.



"Вважаю, що законодавець повинен негайно цю маленьку дірку в законі заповнити, щоб не утоврилася велика дірка в кордоні, яка й породила ввезення великої кількості євроблях. Формально ця позиція дійсно не закрита законодавчо", - впевнений юрист Олег Мицик.



Наразі машини перемістили на склад митниці. Проте активісти обіцяють судитися, поки не доб'ються свого.



Нагадаємо, в Україні прикордонники планують посилити охорону пунктів пропуску для уникнення тиску і провокацій. За їхніми словами, так звані євробляхери перешкоджають роботі пунктів пропуску на кордоні з Польщею, зокрема у районі пункту пропуску Шегині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вигадали спосіб обійти розмитнення "євроблях".Авто реєструють на європейській фірмі й начебто, згідно з угодою, постачають ними товар для українських компаній. У такому випадку, стверджують, розмитненню машини не підлягають, - пише ТСН 12 машин з литовською реєстрацією застрягли на україно-польському кордоні. В Україну їх не пускають, бо нерозмитнені і застави за них немає. Назад не їдуть самі водії. Активісти "Авто Євро Сили" запевняють - оскільки ці машини перевозять товар, розмитнювати їх не треба."Є стамбульська конвенція, ратифікована Україною, Україна є учасником. Яка прописує усю процедуру ввезення товару в Україну автомобілями не української реєстрації", - аргументує активістВодії цих машин - українці, чекають на свій транспорт у готелі. Спілкуватися з журналістами не хочуть, замість них коментарі роздають активісти "Авто Євро Сили". Кажуть, ці авто зареєстровані на литовську фірму, яка за угодою направила вантаж до української компанії. Активісти кажуть, що нібито громадяни Литви, які володіють машинами, винайняли українців, щоб виконати процедуру. Митники вивчили вміст "вантажу" – кожна машина перевозить коробку паперу. У митниці кажуть, оскільки легковиками комерційний вантаж не перевозять, пропустити авто не можуть."Україна і Литва мають угоду про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів. І цією угодою передбачено, що вантажні перевезення здійснюються вантажними транспортними засобами", - запевняє начальник управління організації митного контролю Львівської митниціТе, що це схема для ввезення до України "євроблях" - активісти не відпираються. Але наполягають, що діють законно."Це не є нова схема, такі спроби були і раніше під розумінням транспортного засобу комерційного призначення. Але відповідно до тих самих угод - ці спроби були припинені", - стверджують митники.Юристи визнають - вантаж і дійсно можна перевозити лише вантажними авто. Проте активісти можуть скористатися іншою шпаринкою: якщо доведуть, що між водіями та литовською фірмою не трудові, а цивільно-правові відносини. Тобто працівник може працювати віддалено - митники змушені будуть пропустити авто."Вважаю, що законодавець повинен негайно цю маленьку дірку в законі заповнити, щоб не утоврилася велика дірка в кордоні, яка й породила ввезення великої кількості євроблях. Формально ця позиція дійсно не закрита законодавчо", - впевнений юрист Олег Мицик.Наразі машини перемістили на склад митниці. Проте активісти обіцяють судитися, поки не доб'ються свого.Нагадаємо, в Україні прикордонники планують посилити охорону пунктів пропуску для уникнення тиску і провокацій. За їхніми словами, так звані євробляхери перешкоджають роботі пунктів пропуску на кордоні з Польщею, зокрема у районі пункту пропуску Шегині.

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