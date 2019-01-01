Любов зла: з ким з іноземців найбільше розлучаються волинянки





Так, з 2013 по 2019 роки на території області волиняни уклали понад тисячу шлюбів з іноземцями, - інформує



Упродовж 2013-2019 років Управління державної міграційної служби України у Волинській області отримало 63 заяви про прийняття до громадянства України на підставі двох років у шлюбі з волинянками. Це – іноземні громадяни 18 країн та особи без громадянства. Таку можливість їм дає стаття 9 «Про громадянство України».



Зокрема, 14 із них – росіяни, по дев’ятеро вірмен і єгиптян, шестеро особи без громадянства; п’ятеро білорусів, троє іранців, по двоє осіб із Казахстану, Молдови, Сирії Лівану та по одному з Грузії, Туреччини, Афганістану, Пакистану, Йорданії, Узбекистану, Іраку, Лівії та Нігерії.





За той же період на Волині зареєстрували 90 розлучень інтернаціональних шлюбів. Так, у 2013 році – по вісім розірвань «пут Гіменея» з громадянами Росії, Білорусі, Латвії. У 2014-му – 12 з громадянами Росії, Польщі, Білорусі, Сербії, Узбекистану, Ізраїлю, Туреччини. У 2015-му – 13 із громадянами Росії, Білорусі, Узбекистану, Вірменії, Китаю, Єгипту. У 2016-му – 17 з громадянами Росії, Грузії, Узбекистану, Німеччини, Азербайджану, Литви, Лівану, Нідерландів.



Найбільше розлучень було у 2017-му: 21 з громадянами Росії, Білорусі, Узбекистану, Вірменії, Сербії, Азербайджану та Фінляндії, Нігерії. У 2018-му – 17 із громадянами Росії, Білорусі, Вірменіі, Польщі, Азербайджану, Молдови, Туреччини, Італії, Латвії. За півтора місяці 2019 року зареєстровано два розірвання шлюбу українців із громадянами Польщі та Білорусі.





За даними Головного територіального управління юстиції у Волинській області, у 2013 році одружилося 169 українців з іноземцями 29 країн. У 2014-му – 183 із 34 країн та особами без громадянства; у 2015-му – 198 із 39 країн та особами без громадянства; у 2016-му – 219 із 33 країн.



Зібравши всі дані по кожному районному РАЦСі, не включаючи Нововолиського та Ратнівського, цікавим з’ясувався той факт, що у 2017-му узаконили шлюб 193 українці із 38 іноземцями та особами без громадянства, хоча без двох зазначених населених пунктів кількість мала б бути більша ніж 210. Така ж похибка прослідковується і у даних за 2018-ий – 150 громадян України одружилося із 29 представниками країн світу, хоча мало б бути більше ніж 167.

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