вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

8 березня в George’s Club гостей розважатиме кавер-гурт*

8 березня в George’s Club гостей розважатиме кавер-гурт*
Цієї п’ятниці, 8 березня, лучани отримають подвійне задоволення.

У «George’s Club» щодня панує вишукана атмосфера, але 8-го березня вона буде особливою, повідомляє прес-служба розважального центру "Промінь".

Адже настрій гостям даруватиме HAVANA cover-band - команда друзів, молодих професійних музикантів, закоханих в музику, якісний звук, сцену та в людей, які люблять танцювати!

Тож кличуть зробити цей вечір незабутнім.

Рекомендують попередньо бронювати столик, адже вільних вже залишилося небагато.

Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: George’s Club, Промінь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Футболісти «Волині» обіграли перших суперників на зборах у Туреччині
Сьогодні, 15:26
Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину
Сьогодні, 15:24
8 березня в George’s Club гостей розважатиме кавер-гурт*
Сьогодні, 15:01
Що буде, якщо сидіти по 12 годин на день: відповідь волинських медиків
Сьогодні, 14:42
У волинянки з кредитної картки шахраї зняли 35 тисяч гривень
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО* У «Промені» веселили дітей весняною програмою. ФОТО*
01 березень, 10:59
Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету* Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету*
17 лютий, 16:32
Квітчаста піжама, босі ноги і сотні «дякую»: у Луцьку – «майже квартирник» Бабкіна. ФОТО Квітчаста піжама, босі ноги і сотні «дякую»: у Луцьку – «майже квартирник» Бабкіна. ФОТО
13 лютий, 12:46
Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби* Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби*
26 січень, 19:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нафтогаз» придбав вартісне обладнання для лікування волинських воїнів. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 0
Написані атовцями ікони освятили волинські капелани. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Футболісти «Волині» обіграли перших суперників на зборах у Туреччині
Сьогодні, 15:26
 0
Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину
Сьогодні, 15:24
 0
8 березня в George’s Club гостей розважатиме кавер-гурт*
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8