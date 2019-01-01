8 березня в George’s Club гостей розважатиме кавер-гурт*
Сьогодні, 15:01
Цієї п’ятниці, 8 березня, лучани отримають подвійне задоволення.
У «George’s Club» щодня панує вишукана атмосфера, але 8-го березня вона буде особливою, повідомляє прес-служба розважального центру "Промінь".
Адже настрій гостям даруватиме HAVANA cover-band - команда друзів, молодих професійних музикантів, закоханих в музику, якісний звук, сцену та в людей, які люблять танцювати!
Тож кличуть зробити цей вечір незабутнім.
Рекомендують попередньо бронювати столик, адже вільних вже залишилося небагато.
Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.
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У «George’s Club» щодня панує вишукана атмосфера, але 8-го березня вона буде особливою, повідомляє прес-служба розважального центру "Промінь".
Адже настрій гостям даруватиме HAVANA cover-band - команда друзів, молодих професійних музикантів, закоханих в музику, якісний звук, сцену та в людей, які люблять танцювати!
Тож кличуть зробити цей вечір незабутнім.
Рекомендують попередньо бронювати столик, адже вільних вже залишилося небагато.
Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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