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Працівниця «Укрпошти» здала у ломбард комп’ютерів на понад мільйон гривень

Працівниця «Укрпошти» здала у ломбард комп’ютерів на понад мільйон гривень
Співробітниця ПАТ "Укрпошти" в Ужгороді здала до ломбарду комп’ютерне обладнання дирекції на понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.

44-річна жителька Ужгорода, в період з березня по листопад 2018 року здала до ломбардів обласного центру ряд комп’ютерного обладнання дирекції.

Зазначається, що всього розкрито 36 таких епізодів. Сума заподіяних збитків сягає більше 1 млн грн.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 та ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинені повторно.

За скоєне жінці може світити покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: Укрпошта, крадіжка, майно
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