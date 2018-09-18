Працівниця «Укрпошти» здала у ломбард комп’ютерів на понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:03
Співробітниця ПАТ "Укрпошти" в Ужгороді здала до ломбарду комп’ютерне обладнання дирекції на понад 1 мільйон гривень.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.
44-річна жителька Ужгорода, в період з березня по листопад 2018 року здала до ломбардів обласного центру ряд комп’ютерного обладнання дирекції.
Зазначається, що всього розкрито 36 таких епізодів. Сума заподіяних збитків сягає більше 1 млн грн.
Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 та ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинені повторно.
За скоєне жінці може світити покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.
44-річна жителька Ужгорода, в період з березня по листопад 2018 року здала до ломбардів обласного центру ряд комп’ютерного обладнання дирекції.
Зазначається, що всього розкрито 36 таких епізодів. Сума заподіяних збитків сягає більше 1 млн грн.
Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 та ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинені повторно.
За скоєне жінці може світити покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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