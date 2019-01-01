«Промінь» до 8 березня дарує знижку на виставу*
Сьогодні, 20:45
20 березня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Медовий місяць» київського театру «Чорний квадрат».
До 8 березня комплекс вирішив подарувати знижку на квитки, щоб чоловіки могли зробити такий приємний подарунок коханим та дорогим, повідомляє прес-служба розважального центру.
Діятиме знижка з 1-го до 8 березня при купівлі квитка у касі на 1-му поверсі.
Переглянути наявність вільних місць або ж придбати квитки вже за звичною ціною можна за посиланням:
https://lutsk.karabas.com/ua/chernyj-kvadrat-medovyj-mesyac-26
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До 8 березня комплекс вирішив подарувати знижку на квитки, щоб чоловіки могли зробити такий приємний подарунок коханим та дорогим, повідомляє прес-служба розважального центру.
Діятиме знижка з 1-го до 8 березня при купівлі квитка у касі на 1-му поверсі.
Переглянути наявність вільних місць або ж придбати квитки вже за звичною ціною можна за посиланням:
https://lutsk.karabas.com/ua/chernyj-kvadrat-medovyj-mesyac-26
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