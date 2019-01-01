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Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО

Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
У Луцьку в районі Старого міста берег річки Стир засмічений побутовим та будівельним сміттям.

Про це «ВолиньUA» інформують мешканці.

"Вулиця Замкова «тоне» в чагарниках та смітті. Берегова лінія річки Стир забруднена і складається враження, що слугує своєрідним сміттєвим звалищем", - пише видання.

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Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО

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Теги: сміття, благоустрій
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Коментарі 1
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Ліквідувати базар і навести порядок. Досить іти на поводу в тих базарників, є новий ринок для них ж його робили. Влада досить робити бардак під замком. Ви ж хочете щоб туристи приїздили на замок дивилися а дивляться на базар
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