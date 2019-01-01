Околиці Луцького замку «тонуть» у смітті. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У Луцьку в районі Старого міста берег річки Стир засмічений побутовим та будівельним сміттям.
Про це «ВолиньUA» інформують мешканці.
"Вулиця Замкова «тоне» в чагарниках та смітті. Берегова лінія річки Стир забруднена і складається враження, що слугує своєрідним сміттєвим звалищем", - пише видання.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Селяни влаштували сміттєзвалище у заплаві річки Стир
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Про це «ВолиньUA» інформують мешканці.
"Вулиця Замкова «тоне» в чагарниках та смітті. Берегова лінія річки Стир забруднена і складається враження, що слугує своєрідним сміттєвим звалищем", - пише видання.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Селяни влаштували сміттєзвалище у заплаві річки Стир
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Коментарі 1
Ліквідувати базар і навести порядок. Досить іти на поводу в тих базарників, є новий ринок для них ж його робили. Влада досить робити бардак під замком. Ви ж хочете щоб туристи приїздили на замок дивилися а дивляться на базар
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