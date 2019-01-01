Двоє чоловіків, які обкрадали квартири волинян, сядуть у тюрму

Двоє волинян, які обкрадали квартири у Нововолинську, втрапили за ґрати.Про це інформує прес-служба прокуратури області.Відтак, судили 32-річного мешканця Нововолинська та 33-річного мешканцем Горохова.Із жовтня 2017 по січень 2018 молодший зловмисник самостійно обікрав чотири квартири та міський клуб у Нововолинську, поцупивши грошей, побутової техніки та інших цінностей на понад 127 тис. грн.Разом зі спільником у жовтні-листопаді 2017 року вони обікрали ще дві квартири у шахтарському місті, завдавши їхнім власникам майнової шкоди на понад 95 тис. грн.Чоловіки не гребували нічим – від ювелірних виробів і побутової техніки до манікюрних наборів, пляшок з алкоголем, рушників та викруток.Визнавши обох раніше уже судимих за такі злочини чоловіків винними у вчиненні крадіжок, Володимир-Волинський міський суд призначив їм покарання: молодшому – у виді 3 років та 9 місяців позбавлення волі, старшому – у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.