Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
Сьогодні, 18:22
9 березня кращі діджеї міста спільно з департаментом сім'ї, молоді та спорту на Театральному майдані проведуть благодійний dj-парад «Благофест».
Щорічно 9 березня весь світ відзначає World DJ Day (Всесвітній день Діджея), який офіційно заснували в ЮНЕСКО. Масштабні заходи проводять в усьому світі за підтримки відомих діджеїв, радіостанцій та музичних каналів, після чого всі зароблені гроші передають на благодійність, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту.
Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик розповів, що цей захід вже є традиційним для лучан, оскільки минулого року був проведений в місті вперше.
За результами минулорічного заходу вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, що були передані ГО «Даун-Синдром».
Метою проведення цьогорічного заходу є допомога діткам із громадської організації «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії» у створенні власної школи гончарства як місця розвитку та реабілітації дітей з інвалідністю.
Протягом 8 годин 12 кращих діджеїв міста та їхні друзі з інших міст даруватимуть лучанам свою творчість, емоції та заряджатимуть всіх на позитив абсолютно безкоштовно.
«Родзинкою цьогорічного фестивалю стане участь наймолодшого діджея України. DJ Crystal Girl – знаменита рівненська діджейка, яка є музичною рекордсменкою та занесена до Національного Реєстру Рекордів України (2018 р.), даруватиме свою творчість у нашому місті», – повідомив один із організаторів заходу Олександр Должанський (Dj Plur).
Захід триватиме з 12.00 до 20.00, 9 березня.
Довідково:
Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії» заснована 2014 році спільно з батьками та дітьми з особливими потребами та налічує 54 дитини. До даної організації входять: діти з ДЦП, аутичними розладами, Синдромом Дауна.
Основною метою організації є:
– захист законних соціальних, економічних, культурних та інших спільних інтересів своїх членів;
– сприяння реабілітації та соціальній адаптації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, людей з синдромом Дауна, дітей-сиріт, формування у них позитивної життєвої орієнтації;
– забезпечення співпраці з сім’ями, де виховуються діти-інваліди для взаємопідтримки та активного соціального життя.
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Щорічно 9 березня весь світ відзначає World DJ Day (Всесвітній день Діджея), який офіційно заснували в ЮНЕСКО. Масштабні заходи проводять в усьому світі за підтримки відомих діджеїв, радіостанцій та музичних каналів, після чого всі зароблені гроші передають на благодійність, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту.
Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик розповів, що цей захід вже є традиційним для лучан, оскільки минулого року був проведений в місті вперше.
За результами минулорічного заходу вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, що були передані ГО «Даун-Синдром».
Метою проведення цьогорічного заходу є допомога діткам із громадської організації «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії» у створенні власної школи гончарства як місця розвитку та реабілітації дітей з інвалідністю.
Протягом 8 годин 12 кращих діджеїв міста та їхні друзі з інших міст даруватимуть лучанам свою творчість, емоції та заряджатимуть всіх на позитив абсолютно безкоштовно.
«Родзинкою цьогорічного фестивалю стане участь наймолодшого діджея України. DJ Crystal Girl – знаменита рівненська діджейка, яка є музичною рекордсменкою та занесена до Національного Реєстру Рекордів України (2018 р.), даруватиме свою творчість у нашому місті», – повідомив один із організаторів заходу Олександр Должанський (Dj Plur).
Захід триватиме з 12.00 до 20.00, 9 березня.
Довідково:
Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії» заснована 2014 році спільно з батьками та дітьми з особливими потребами та налічує 54 дитини. До даної організації входять: діти з ДЦП, аутичними розладами, Синдромом Дауна.
Основною метою організації є:
– захист законних соціальних, економічних, культурних та інших спільних інтересів своїх членів;
– сприяння реабілітації та соціальній адаптації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, людей з синдромом Дауна, дітей-сиріт, формування у них позитивної життєвої орієнтації;
– забезпечення співпраці з сім’ями, де виховуються діти-інваліди для взаємопідтримки та активного соціального життя.
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