Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль

9 березня кращі діджеї міста спільно з департаментом сім'ї, молоді та спорту на Театральному майдані проведуть благодійний dj-парад «Благофест».Щорічно 9 березня весь світ відзначає World DJ Day (Всесвітній день Діджея), який офіційно заснували в ЮНЕСКО. Масштабні заходи проводять в усьому світі за підтримки відомих діджеїв, радіостанцій та музичних каналів, після чого всі зароблені гроші передають на благодійність, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту.Директор департаменту сім’ї, молоді та спортурозповів, що цей захід вже є традиційним для лучан, оскільки минулого року був проведений в місті вперше.За результами минулорічного заходу вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, що були передані ГО «Даун-Синдром».Метою проведення цьогорічного заходу є допомога діткам із громадської організації «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії» у створенні власної школи гончарства як місця розвитку та реабілітації дітей з інвалідністю.Протягом 8 годин 12 кращих діджеїв міста та їхні друзі з інших міст даруватимуть лучанам свою творчість, емоції та заряджатимуть всіх на позитив абсолютно безкоштовно.«Родзинкою цьогорічного фестивалю стане участь наймолодшого діджея України. DJ Crystal Girl – знаменита рівненська діджейка, яка є музичною рекордсменкою та занесена до Національного Реєстру Рекордів України (2018 р.), даруватиме свою творчість у нашому місті», – повідомив один із організаторів заходу(Dj Plur).Захід триватиме з 12.00 до 20.00, 9 березня.