вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль

Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
9 березня кращі діджеї міста спільно з департаментом сім'ї, молоді та спорту на Театральному майдані проведуть благодійний dj-парад «Благофест».

Щорічно 9 березня весь світ відзначає World DJ Day (Всесвітній день Діджея), який офіційно заснували в ЮНЕСКО. Масштабні заходи проводять в усьому світі за підтримки відомих діджеїв, радіостанцій та музичних каналів, після чого всі зароблені гроші передають на благодійність, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту.

Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик розповів, що цей захід вже є традиційним для лучан, оскільки минулого року був проведений в місті вперше.

За результами минулорічного заходу вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, що були передані ГО «Даун-Синдром».

Метою проведення цьогорічного заходу є допомога діткам із громадської організації «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії» у створенні власної школи гончарства як місця розвитку та реабілітації дітей з інвалідністю.

Протягом 8 годин 12 кращих діджеїв міста та їхні друзі з інших міст даруватимуть лучанам свою творчість, емоції та заряджатимуть всіх на позитив абсолютно безкоштовно.

«Родзинкою цьогорічного фестивалю стане участь наймолодшого діджея України. DJ Crystal Girl – знаменита рівненська діджейка, яка є музичною рекордсменкою та занесена до Національного Реєстру Рекордів України (2018 р.), даруватиме свою творчість у нашому місті», – повідомив один із організаторів заходу Олександр Должанський (Dj Plur).

Захід триватиме з 12.00 до 20.00, 9 березня.

Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль


Довідково:

Громадська організація «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії» заснована 2014 році спільно з батьками та дітьми з особливими потребами та налічує 54 дитини. До даної організації входять: діти з ДЦП, аутичними розладами, Синдромом Дауна.
Основною метою організації є:
– захист законних соціальних, економічних, культурних та інших спільних інтересів своїх членів;
– сприяння реабілітації та соціальній адаптації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, людей з синдромом Дауна, дітей-сиріт, формування у них позитивної життєвої орієнтації;
– забезпечення співпраці з сім’ями, де виховуються діти-інваліди для взаємопідтримки та активного соціального життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Луцьк, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рідні благають врятувати багатодітну волинянку, яка перебуває у важкому стані в лікарні
Сьогодні, 18:36
Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
Сьогодні, 18:22
Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами
Сьогодні, 18:10
Лучанка стала світовим «гуру експертом» з мікроблейдингу
Сьогодні, 18:06
Завтра на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:52
Схожі новини
Під час джазового фестивалю зібрали гроші на лікування відомому волинському музиканту Під час джазового фестивалю зібрали гроші на лікування відомому волинському музиканту
29 серпень, 2016, 18:09
У Луцьку відбудеться благодійний бал У Луцьку відбудеться благодійний бал
01 березень, 18:16
У Луцьку виступить «Лісапетний батальйон» У Луцьку виступить «Лісапетний батальйон»
22 січень, 19:15
На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок
10 січень, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рідні благають врятувати багатодітну волинянку, яка перебуває у важкому стані в лікарні
Сьогодні, 18:36
 0
Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
Сьогодні, 18:22
 0
Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами
Сьогодні, 18:10
 0
Лучанка стала світовим «гуру експертом» з мікроблейдингу
Сьогодні, 18:06
 0
Завтра на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8