У луцького театру є брат-близнюк в Росії. ФОТО

У Росії в місті Нальчик знаходиться муздрамтеатр з пам'ятником Марії Темрюківній, який зовні нагадує луцький драмтеатр та пам’ятник Лесі Українці.Про це йдеться на сторінці “Луцький модернізм. Книга-альбом” у facebook."Впізнаєте драмтеатр і Лесю Українку? Але ні. Це муздрамтеатр в місті Нальчик з пам'ятником Марії Темрюківній. А все тому, що це є типовий проект, який для Луцька був модифікований київською архітекторкою Олександрою Криловою. І схожий модифікацій ще є немало. Займає своє почесне місце серед зразкових проектів із видання "Архитектура советского театра", 1986", - йдеться у повідомлені.