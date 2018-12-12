У луцького театру є брат-близнюк в Росії. ФОТО
Сьогодні, 13:36
У Росії в місті Нальчик знаходиться муздрамтеатр з пам'ятником Марії Темрюківній, який зовні нагадує луцький драмтеатр та пам’ятник Лесі Українці.
Про це йдеться на сторінці “Луцький модернізм. Книга-альбом” у facebook.
"Впізнаєте драмтеатр і Лесю Українку? Але ні. Це муздрамтеатр в місті Нальчик з пам'ятником Марії Темрюківній. А все тому, що це є типовий проект, який для Луцька був модифікований київською архітекторкою Олександрою Криловою. І схожий модифікацій ще є немало. Займає своє почесне місце серед зразкових проектів із видання "Архитектура советского театра", 1986", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці “Луцький модернізм. Книга-альбом” у facebook.
"Впізнаєте драмтеатр і Лесю Українку? Але ні. Це муздрамтеатр в місті Нальчик з пам'ятником Марії Темрюківній. А все тому, що це є типовий проект, який для Луцька був модифікований київською архітекторкою Олександрою Криловою. І схожий модифікацій ще є немало. Займає своє почесне місце серед зразкових проектів із видання "Архитектура советского театра", 1986", - йдеться у повідомлені.
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