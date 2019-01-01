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В Україні різко зросла кількість жертв грипу

В Україні різко зросла кількість жертв грипу
За минулий тиждень, з 25 лютого по 3 березня, в Україні від грипу померли чотири людини.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, - передає Уніан.

"За звітний тиждень зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу, зокрема одна дитина віком до двох років, що підтверджено методом ПЛР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема семи дітей віком до 17 років.

Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

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Теги: грип, здоров'я, медицина
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