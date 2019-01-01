В Україні різко зросла кількість жертв грипу





Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, - передає



"За звітний тиждень зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу, зокрема одна дитина віком до двох років, що підтверджено методом ПЛР", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що з початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема семи дітей віком до 17 років.



Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий тиждень, з 25 лютого по 3 березня, в Україні від грипу померли чотири людини.Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, - передає Уніан "За звітний тиждень зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу, зокрема одна дитина віком до двох років, що підтверджено методом ПЛР", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що з початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема семи дітей віком до 17 років.Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію