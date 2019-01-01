Смерть у вогні: подробиці загибелі чоловіка у Світязі





Увечері, 5 березня, в житловому будинку в селі Світязь виникла пожежа, - пише



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Увечері до Шацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Світязь горить будинок.



На виклик приїхали шацькі рятувальники та поліцейські, яким вдалося ліквідувати пожежу та витягнути із будинку чоловіка, 1982 року народження, який був без свідомості.



Реанімаційні заходи, які проводили працівники екстреної медичної допомоги, результату не дали: чоловік помер, не приходячи до свідомості.



Попередня причина смерті чоловіка – отруєння чадним газом.



Працівники поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться досудове слідство, встановлюються додаткові обставини смерті чоловіка.



Попередня причина пожежі – необережне поводження з побутовими приладами.

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