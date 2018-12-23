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Як у волинських теплицях вирощують модну в Скандинавії ягоду. ФОТО

Як у волинських теплицях вирощують модну в Скандинавії ягоду. ФОТО
У Маневицькому лісгоспі, що на Волині, експеримент - тут вирощують лохину в теплиці.

І переконують – це рідкість, мовляв, зазвичай ягода росте лише на відкритому ґрунті, - пише Перший.

Однак у тепличному садівництві є своя перевага – плоди з’являються раніше, - каже інженер побічного користування лісгоспу Ірина Остапчук.

На території державного підприємства працює теплиця. Чотири роки тому тут посадили 75 кущів високорослої лохини. Минулого року вона дала перші плоди.

«По суті це експеримент, тому що лохина непристосована для закритого ґрунту. На вулиці вона добре росте, а в тепличних умовах її ніхто не вирощує. Але ми спробували і побачили в цьому переваги – плоди у таких умовах достигають на місяць раніше», - розповідає вона.

Також минулого року у лісгоспі заклали відкриту плантацію лохини. Тоді посадили 1500 кущів, які почнуть давати ягоди за кілька років. Тут, у Маневицькому лісовому господарстві, працює власний консервний цех, тож є можливість переробляти плоди.

«Лохина багата на вітаміни, має противірусну, жарознижувальну дію, покращує зір. Останнім часом вона стає все популярнішою», - каже Ірина Остапчук.

Окрім цього у теплиці вирощують декоративні рослини – самшит, ялівець, туї, квіти кислиці та бегонії до 8 березня, зелень – салат, петрушку, кріп. Усе це продають мешканцям Маневицького району на ярмарках.

Як у волинських теплицях вирощують модну в Скандинавії ягоду. ФОТО
Як у волинських теплицях вирощують модну в Скандинавії ягоду. ФОТО
Як у волинських теплицях вирощують модну в Скандинавії ягоду. ФОТО
Як у волинських теплицях вирощують модну в Скандинавії ягоду. ФОТО

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Теги: лохина, Волинь, лісівники
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Маневицький дежлісгосп - це приклад розумного господарювання підприємства лісової галузі України. У них є чому повчитись.
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