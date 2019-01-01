У волинянки з кредитної картки шахраї зняли 35 тисяч гривень
Сьогодні, 14:23
У Ковелі на «гачок» до псевдобанкірів потрапила місцева жителька.
Так, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку, та під приводом збільшення кредитного ліміту і зменшення відсоткової ставки, заволодів реквізитами кредитної картки заявниці, з якої в подальшому було знято майже 35 000 грн, інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Тож, правоохоронці вкотре застерігають волинян від шахраїв: ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.
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Так, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку, та під приводом збільшення кредитного ліміту і зменшення відсоткової ставки, заволодів реквізитами кредитної картки заявниці, з якої в подальшому було знято майже 35 000 грн, інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Тож, правоохоронці вкотре застерігають волинян від шахраїв: ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.
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