У волинянки з кредитної картки шахраї зняли 35 тисяч гривень

У Ковелі на «гачок» до псевдобанкірів потрапила місцева жителька.Так, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку, та під приводом збільшення кредитного ліміту і зменшення відсоткової ставки, заволодів реквізитами кредитної картки заявниці, з якої в подальшому було знято майже 35 000 грн, інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Тож, правоохоронці вкотре застерігають волинян від шахраїв: ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.