Що буде, якщо сидіти по 12 годин на день: відповідь волинських медиків

Волинські медики повідомили, що загрожує людям, які тривалий час перебувають у сидячому положенні на роботі.Про це розповіли у Волинському обласному центрі здоров'я.У повідомленні йдеться про те, що відбувається з тілом, коли людина сидить по 12 годин на день."Кожна людина, відпрацювавши свої щоденні 8-10 годин, хоче тільки одного — завалитися на диван, відкрити банку пива або газованої води та забутися. Парадокс в тому, що на роботі багато хто з нас нерухомо сидить, перебираючи папірці або дивлячись в екран, і коли ми приходимо додому, то ми знову починаємо сидіти. Виходить, що ми знаходимося в сидячому положенні більше 12 годин — набагато більше, ніж хоче цього наш організм. Ти скажеш: «Людина створена для того, щоб сидіти — ми так влаштовані». Але це зовсім неправда. Еволюція не розраховувала, що ти будеш проводити більшу частину свого часу на стільці. Вона навіть не припускала, що існує такий предмет, як стілець. Вона робила для нас природу, де треба перебувати в постійному русі, щоб вижити. Тому немає нічого дивного в тому, що наше здоров’я гробиться з кожною годиною, проведеною в сидячому положенні. Думаєш, що ми перебільшуємо? Ні. Будь-яке статичне положення в кінцевому підсумку призводить до хворобливих відчуттів, адже тіло не можна загрунтувати — воно не може знаходитися в стані спокою тривалий час. Сидіння призводить до кісткової і м’язової дистрофії, серцевих хвороб, ожиріння, цукрового діабету та в цілому до загальної хворобливості. Якщо тебе не переконали наші слова, то почнемо говорити про факти", - зазначили медики.Так, серед проблем, які загрожують людям, є такі: проблеми з кровообігом, виснаження м’язів, схильність до повноти, защемлення нервів, проблеми з хребтом."Болі, які виникають при сидінні — це не тільки механічні пошкодження. Це ще й сигнали, які дає нам наш організм, щоб ми нарешті почали його цінувати. Встань ти вже нарешті на ноги. Порухайся. Будь добрий до свого тіла і намагайся менше сидіти", - йдеться у повідомленні.