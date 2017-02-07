«Нафтогаз» придбав вартісне обладнання для лікування волинських воїнів. ФОТО

У середу, 6 березня, у приміщенні Волинського обласного госпіталю ветеранів війни відбулася зустріч із представниками НАК «Нафтогаз».Метою візиту стала передача дороговартісного офтальмологічного обладнання для лікування зору учасників АТО/ООС. Прилади, якими у госпіталі користувалися до того, служать їм вже більше 35-ти років і не відповідають сучасним стандартам якості, що значно ускладнює діагностику і лікування хвороб очей.Головний лікар Волинського обласного госпіталю ветеранів війнирозповіла, що вона неодноразово зверталася, і до приватних центрів, і в обласну лікарню з проханням допомогти вирішити цю проблему, але справа стояла на місці. Як пояснює лікар, багато патологій виявляють саме через око, тому так важливо було оновити обладнання, яке своє вже «відслужило». Вирішили попросити про допомогу у представників компанії «Нафтогаз», які із 2014 року запустили власну програму благодійності. Там не відмовили.«Сьогодні ми отримали щільову лампу – апарат, який необхідний для звичайного офтальмологічного обстеження. Кожен хворий, який приходить на прийом, потребує цієї процедури. Від неї залежить, на скільки точно буде поставлений діагноз і чи правильне лікування буде прописане пацієнту», – розповідає лікар.Такий апарат коштує не мало. Його вартість складає близько 160 тисяч гривень.Кошти збирають силами працівників НАК «Нафтогаз», які щомісячно віддають свій одноденний заробіток на допомогу госпіталям, військовим частинам і, відповідно, закуповують необхідне дороговартісне обладнання. За час існування програми на благодійність було виділено більше 34 мільйонів гривень. Кошти направляли безпосередньо на допомогу бійцям, які захищають нашу країну на Сході.«Колектив «Нафтогазу» не стоїть осторонь, ми допомагаємо, як військовим частинам, так і госпіталям по всій території України. Вважаємо, що такий волонтерський рух дуже змінив саму країну і ставлення людей до тих проблем, які сьогодні мають місце в нашому житті», – розповів керівник Всеукраїнського галузевого об’єднання «Федерація роботодавців нафтогазової галузі», директор з адміністративної діяльності Групи НафтогазБезпосередньо із волинським госпіталем підприємство співпрацює, починаючи із 2017-го року. За цей час сюди закупили обладнання майже на мільйон гривень.«Перед кожним працівником, який вкладає свої гроші, потрібно звітувати, аби він бачив, на що ж ідуть кошти», – стверджує головний лікар Тетяна Масікова.Лікар–офтальмолог, каже, що для неї цей апарат «як для хірурга – скальпель, а для журналіста – мікрофон». Він необхідний для постановки діагнозу і призначення адекватного лікування.Фахівець розповіла, що щілинна лампа потрібна для проведення біомікроскопії ока, тобто прижиттєвого дослідження всіх його структур. З допомогою приладу можна визначити, чи хворіє людина на кон’юктивіт, кератит, катаракту, глаукому, захворювання очного дна тощо.Пообіцяла, що апарат запрацює вже найближчим часом: «Як тільки встановимо, почнемо приймати перших пацієнтів на новому обладнанні», – обіцяє лікар.