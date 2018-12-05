Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину

Олександру Антонюку.



Про це пише на своїй сторінці у facebook психолог Олена Звєрєва.



"Збираємо кошти на реконструктивну пластину щелепи учаснику АТО! Антонюк Олександр воював в 80 Аеромобільній бригаді, мав перелом щелепи, ускладнений остеомієлітом, оперувати будуть в обласній клінічній лікарні безкоштовно", - йдеться у дописі.



Зазначається, що вартість пластини – 9600 гривень.



Реквізити для благодійників: номер картки 5168742710765169.





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