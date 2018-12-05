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Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину

Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину
На Волині збирають кошти на реконструктивну пластину щелепи атовцю Олександру Антонюку.

Про це пише на своїй сторінці у facebook психолог Олена Звєрєва.

"Збираємо кошти на реконструктивну пластину щелепи учаснику АТО! Антонюк Олександр воював в 80 Аеромобільній бригаді, мав перелом щелепи, ускладнений остеомієлітом, оперувати будуть в обласній клінічній лікарні безкоштовно", - йдеться у дописі.

Зазначається, що вартість пластини – 9600 гривень.

Реквізити для благодійників: номер картки 5168742710765169.


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Теги: кошти, благодійність, атовець, пластина
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Коментарі 1
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Люди копійка докопійки на комуналку збирають. 1.5% військового збору за що збирають
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