Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину
Сьогодні, 15:24
На Волині збирають кошти на реконструктивну пластину щелепи атовцю Олександру Антонюку.
Про це пише на своїй сторінці у facebook психолог Олена Звєрєва.
"Збираємо кошти на реконструктивну пластину щелепи учаснику АТО! Антонюк Олександр воював в 80 Аеромобільній бригаді, мав перелом щелепи, ускладнений остеомієлітом, оперувати будуть в обласній клінічній лікарні безкоштовно", - йдеться у дописі.
Зазначається, що вартість пластини – 9600 гривень.
Реквізити для благодійників: номер картки 5168742710765169.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook психолог Олена Звєрєва.
"Збираємо кошти на реконструктивну пластину щелепи учаснику АТО! Антонюк Олександр воював в 80 Аеромобільній бригаді, мав перелом щелепи, ускладнений остеомієлітом, оперувати будуть в обласній клінічній лікарні безкоштовно", - йдеться у дописі.
Зазначається, що вартість пластини – 9600 гривень.
Реквізити для благодійників: номер картки 5168742710765169.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Люди копійка докопійки на комуналку збирають. 1.5% військового збору за що збирають
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