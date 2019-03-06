«Смердіти буде всім», – волинський нардеп про будівництво хутряних ферм





У Волинській обласній державній адміністрації 5 березня обговорили питання будівництва ферми розведення норки у Рожищенському районі, - пише



Активісти, які захищають тварин, почали проводити ряд акцій та інших заходів для унеможливлення подібного будівництва.



Зокрема, від громадян надійшло звернення до народного депутата України Ігоря Лапіна, в якому просили підтримати законопроект №10019 щодо регулювання діяльності хутряного виробництва в Україні. Як з’ясувалося, нардеп Лапін і є співатором цього проекту закону.



«Я – за захист тварин і ідея будівництва звіроферми мені не подобається. Я розумію, що 20 робочих місць, які можуть створити на території села, це не мало, але я вважаю, що це питання стосується не одного села, а і навколишніх, тому в обговоренні мали взяти участь всі жителі ОТГ оскільки смердіти буде всім», – прокоментував нардеп.



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Варто зауважити, що окрім проекту закону №10019, Ігор Лапін є співатором таких законопроектів як, №7267 щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ним та №5283 про внесення змін до Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження (щодо пересування тварин у пересувних цирках)



«Протягом своєї депутатської каденції, я послідовно виступаю за захист тварин. Є співавтором законопроектів, один з яких і стосується регулювання діяльності хутряного виробництва в Україні. На жаль, на сьогоднішній день немає політичної волі аби 226 депутатів підтримали ініційовані законопроекти», – додав парламентар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку лютого стало відомо про можливе будівництво хутряної звіроферми на Волині. Більшість населення області обурилось.У Волинській обласній державній адміністрації 5 березня обговорили питання будівництва ферми розведення норки у Рожищенському районі, - пише ВАР Активісти, які захищають тварин, почали проводити ряд акцій та інших заходів для унеможливлення подібного будівництва.Зокрема, від громадян надійшло звернення до народного депутата України, в якому просили підтримати законопроект №10019 щодо регулювання діяльності хутряного виробництва в Україні. Як з’ясувалося, нардеп Лапін і є співатором цього проекту закону.«Я – за захист тварин і ідея будівництва звіроферми мені не подобається. Я розумію, що 20 робочих місць, які можуть створити на території села, це не мало, але я вважаю, що це питання стосується не одного села, а і навколишніх, тому в обговоренні мали взяти участь всі жителі ОТГ оскільки смердіти буде всім», – прокоментував нардеп.Варто зауважити, що окрім проекту закону №10019, Ігор Лапін є співатором таких законопроектів як, №7267 щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ним та №5283 про внесення змін до Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження (щодо пересування тварин у пересувних цирках)«Протягом своєї депутатської каденції, я послідовно виступаю за захист тварин. Є співавтором законопроектів, один з яких і стосується регулювання діяльності хутряного виробництва в Україні. На жаль, на сьогоднішній день немає політичної волі аби 226 депутатів підтримали ініційовані законопроекти», – додав парламентар.

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