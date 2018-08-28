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Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*

Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*
В одному з найяскравіших та найпросторіших житлових комплексів Луцька будівельної компанії «Інвестор» тривають роботи – наразі завершують фасадні роботи в одному з будинків та облаштовують територію.

Менеджер з продажу ЖК «Супернова» Наталія Назарук розповіла онлайн-виданню «Район.Луцьк», на якому етапі знаходиться будівництво комплексу.

За її словами, три перших будинки вже здані в експлуатацію, а навколо них доробляють благоустрій – дитячі та спортивні майданчики. До слова, в деяких квартирах уже проживають лучани.
Перші три будинки
Перші три будинки
Благоустрій навколо будинків
Благоустрій навколо будинків
Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*

Четвертий будинок вже завершений – встановлені вікна, проведена електромережа, наразі виконуються фасадні роботи.

У п’ятому – завершується будівництво третього поверху.

Нагадаємо, «Інвестор» працює з компанією Ajax – світовим лідером систем охорони.

Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor


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Теги: Інвестор, Супернова, квартира, продаж
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