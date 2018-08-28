Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*
Сьогодні, 20:10
В одному з найяскравіших та найпросторіших житлових комплексів Луцька будівельної компанії «Інвестор» тривають роботи – наразі завершують фасадні роботи в одному з будинків та облаштовують територію.
Менеджер з продажу ЖК «Супернова» Наталія Назарук розповіла онлайн-виданню «Район.Луцьк», на якому етапі знаходиться будівництво комплексу.
За її словами, три перших будинки вже здані в експлуатацію, а навколо них доробляють благоустрій – дитячі та спортивні майданчики. До слова, в деяких квартирах уже проживають лучани.
Четвертий будинок вже завершений – встановлені вікна, проведена електромережа, наразі виконуються фасадні роботи.
У п’ятому – завершується будівництво третього поверху.
Нагадаємо, «Інвестор» працює з компанією Ajax – світовим лідером систем охорони.
Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Менеджер з продажу ЖК «Супернова» Наталія Назарук розповіла онлайн-виданню «Район.Луцьк», на якому етапі знаходиться будівництво комплексу.
За її словами, три перших будинки вже здані в експлуатацію, а навколо них доробляють благоустрій – дитячі та спортивні майданчики. До слова, в деяких квартирах уже проживають лучани.
Четвертий будинок вже завершений – встановлені вікна, проведена електромережа, наразі виконуються фасадні роботи.
У п’ятому – завершується будівництво третього поверху.
Нагадаємо, «Інвестор» працює з компанією Ajax – світовим лідером систем охорони.
Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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