Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*





Менеджер з продажу ЖК «Супернова» Наталія Назарук розповіла онлайн-виданню



За її словами, три перших будинки вже здані в експлуатацію, а навколо них доробляють благоустрій – дитячі та спортивні майданчики. До слова, в деяких квартирах уже проживають лучани.

Перші три будинки Благоустрій навколо будинків

Четвертий будинок вже завершений – встановлені вікна, проведена електромережа, наразі виконуються фасадні роботи.



У п’ятому – завершується будівництво третього поверху.



Нагадаємо, «Інвестор» працює з компанією Ajax – світовим лідером систем охорони.



Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з найяскравіших та найпросторіших житлових комплексів Луцька будівельної компанії «Інвестор» тривають роботи – наразі завершують фасадні роботи в одному з будинків та облаштовують територію.Менеджер з продажу ЖК «Супернова»розповіла онлайн-виданню «Район.Луцьк» , на якому етапі знаходиться будівництво комплексу.За її словами, три перших будинки вже здані в експлуатацію, а навколо них доробляють благоустрій – дитячі та спортивні майданчики. До слова, в деяких квартирах уже проживають лучани.Четвертий будинок вже завершений – встановлені вікна, проведена електромережа, наразі виконуються фасадні роботи.У п’ятому – завершується будівництво третього поверху.Нагадаємо, «Інвестор» працює з компанією Ajax – світовим лідером систем охорони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію