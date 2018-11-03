вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами

Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами
Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який з 2011 року їздив з підробленим посвідченням водія.

Йому присудили 1 рік та 6 місяців умовного терміну, - пише Конкурент.

У вироку йдеться, що посвідчення той отримав від невстановленої слідством особи 2 грудня 2011 року на території колишнього ВРЕР на вулиці Підгаєцькій в Луцьку. Цій особі він дав свої документи та фотокартку.

Через кілька днів, у грудні 2011 року той отримав підроблене посвідчення водія категорій "А", "А1", "В", "С1".

Згідно з висновком судової технічної експертизи, бланк не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. Власник посвідчення 1 червня 2018 року близько 5 ранку на проспекті Волі, йдуючи у своїй "OpelVectra" не виконав вимоги дорожнього знаку.

Тож на вимогу інспектора патрульної поліції надав документи. Однак, посвідчення викликало підозру. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кримінал, суд, поліція, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рідні благають врятувати багатодітну волинянку, яка перебуває у важкому стані в лікарні
Сьогодні, 18:36
Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
Сьогодні, 18:22
Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами
Сьогодні, 18:10
Лучанка стала світовим «гуру експертом» з мікроблейдингу
Сьогодні, 18:06
Завтра на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:52
Схожі новини
На Волині затримали «автомобіль-двійник» На Волині затримали «автомобіль-двійник»
12 лютий, 14:48
Стрілянина та криваві «розбірки»: лучанина ледь не вбили Рівненщині Стрілянина та криваві «розбірки»: лучанина ледь не вбили Рівненщині
03 листопад, 2018, 15:29
Принижувала і кидалася: на Волині судять жінку за опір поліцейському Принижувала і кидалася: на Волині судять жінку за опір поліцейському
17 липень, 2018, 18:28
Волинянин, який п'яним покусав поліцейського, пішов під суд Волинянин, який п'яним покусав поліцейського, пішов під суд
12 червень, 2018, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рідні благають врятувати багатодітну волинянку, яка перебуває у важкому стані в лікарні
Сьогодні, 18:36
 0
Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
Сьогодні, 18:22
 0
Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами
Сьогодні, 18:10
 0
Лучанка стала світовим «гуру експертом» з мікроблейдингу
Сьогодні, 18:06
 0
Завтра на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8