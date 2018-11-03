Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами





Йому присудили 1 рік та 6 місяців умовного терміну, - пише



У вироку йдеться, що посвідчення той отримав від невстановленої слідством особи 2 грудня 2011 року на території колишнього ВРЕР на вулиці Підгаєцькій в Луцьку. Цій особі він дав свої документи та фотокартку.



Через кілька днів, у грудні 2011 року той отримав підроблене посвідчення водія категорій "А", "А1", "В", "С1".



Згідно з висновком судової технічної експертизи, бланк не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. Власник посвідчення 1 червня 2018 року близько 5 ранку на проспекті Волі, йдуючи у своїй "OpelVectra" не виконав вимоги дорожнього знаку.



Тож на вимогу інспектора патрульної поліції надав документи. Однак, посвідчення викликало підозру. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який з 2011 року їздив з підробленим посвідченням водія.Йому присудили 1 рік та 6 місяців умовного терміну, - пише Конкурент У вироку йдеться, що посвідчення той отримав від невстановленої слідством особи 2 грудня 2011 року на території колишнього ВРЕР на вулиці Підгаєцькій в Луцьку. Цій особі він дав свої документи та фотокартку.Через кілька днів, у грудні 2011 року той отримав підроблене посвідчення водія категорій "А", "А1", "В", "С1".Згідно з висновком судової технічної експертизи, бланк не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. Власник посвідчення 1 червня 2018 року близько 5 ранку на проспекті Волі, йдуючи у своїй "OpelVectra" не виконав вимоги дорожнього знаку.Тож на вимогу інспектора патрульної поліції надав документи. Однак, посвідчення викликало підозру. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

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