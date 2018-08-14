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В Україні продають браковані презервативи

В Україні продають браковані презервативи
В Україні на ринок потрапили браковані презервативи Durex RealFeel в упаковках по 3 і 12 штук.

Про це повідомляє Держлікслужба на сторінці у Facebook, - пише 112 ua.

Повідомляється, що представник виробника презервативів Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Велика Британія, з метою контролю своєї продукції придбав виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними.

Йдеться про "Презервативи латексні з силіконовою змазкою Durex RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт." партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

"Вказані партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів. Через зазначену проблему вони (партії) не отримали дозвіл на продаж, однак, таки з’явилися незаконним чином на ринку України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для захисту споживачів компанія - представник виробника звернулася до правоохоронних органів України. Зі свого боку, Держлікслужба вживає всі необхідні заходи згідно чинного законодавства.


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Теги: брак, презервативи
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Коментарі 2
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Так дійсно браковані ! Вони ще й гнуться !
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це все для збільшення народжуваності!
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