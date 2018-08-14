В Україні продають браковані презервативи





Про це повідомляє Держлікслужба на сторінці у Facebook, - пише

Повідомляється, що представник виробника презервативів Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Велика Британія, з метою контролю своєї продукції придбав виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними.



Йдеться про "Презервативи латексні з силіконовою змазкою Durex RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт." партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.



"Вказані партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів. Через зазначену проблему вони (партії) не отримали дозвіл на продаж, однак, таки з’явилися незаконним чином на ринку України", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що для захисту споживачів компанія - представник виробника звернулася до правоохоронних органів України. Зі свого боку, Держлікслужба вживає всі необхідні заходи згідно чинного законодавства.





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Повідомляється, що представник виробника презервативів Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Велика Британія, з метою контролю своєї продукції придбав виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними.Йдеться про "Презервативи латексні з силіконовою змазкою Durex RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт." партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803."Вказані партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів. Через зазначену проблему вони (партії) не отримали дозвіл на продаж, однак, таки з’явилися незаконним чином на ринку України", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що для захисту споживачів компанія - представник виробника звернулася до правоохоронних органів України. Зі свого боку, Держлікслужба вживає всі необхідні заходи згідно чинного законодавства.

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