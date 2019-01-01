Подробиці аварії поблизу Луцька, у якій постраждав пішохід





Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 43-річний лучанин. Водій, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода, 60-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу, - пише ГУНП у Волинській області.



Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району легковик Mazda-6 збив пішохода Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 43-річний лучанин. Водій, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода, 60-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу, - пише ГУНП у Волинській області.Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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