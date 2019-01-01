Подробиці аварії поблизу Луцька, у якій постраждав пішохід
Сьогодні, 16:37
У селі Струмівка Луцького району легковик Mazda-6 збив пішохода.
Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 43-річний лучанин. Водій, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода, 60-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу, - пише ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 43-річний лучанин. Водій, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода, 60-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу, - пише ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Коментарі 3
чому в подібних ситуаціях не притягують пішоходів які грубо порушують ПДР
не розумію чому в подібних ситуаціях не притягують пішоходів які грубо порушують ПДР
Перебігають дорогу де вздумається, потім водій винен, що не загальмував вчасно. За 20 метрів пішохідний перехід. Люди, та ж не будьте немудрими, бережіть своє життя. Тут вина тільки пішохода, який в темному одязі перебігав дорогу в вечірню пору, водій просто не зміг побачити завчасно. Зекономив пару хвилин часу і чуть відправився на той світ...
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