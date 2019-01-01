На Волині ще дві громади офіційно перейшли «під крило» ПЦУ

Дві релігійні громади сіл Біличі Іваничівського р-ну та Голядин Шацького району офіційно приєднались до Православної Церкви України.Про це інформує Володимир-Волинська єпархії ПЦУ.Так, 5 березня єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками вищезазначених громад, які під час зборів підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у ПЦУ.Нагадаємо, що у селі Голядин Шацького району з березня релігійна громада проголосували за перехід до Православної церкви України.Парафіяльні збори відбувалися у неділю, 3 березня."Під час зустрічі були написані прохання на ім’я Преосвященного єпископа, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання", - йдеться у дописі.