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На Волині ще дві громади офіційно перейшли «під крило» ПЦУ

На Волині ще дві громади офіційно перейшли «під крило» ПЦУ
Дві релігійні громади сіл Біличі Іваничівського р-ну та Голядин Шацького району офіційно приєднались до Православної Церкви України.

Про це інформує Володимир-Волинська єпархії ПЦУ.

Так, 5 березня єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками вищезазначених громад, які під час зборів підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у ПЦУ.

Нагадаємо, що у селі Голядин Шацького району з березня релігійна громада проголосували за перехід до Православної церкви України.

Парафіяльні збори відбувалися у неділю, 3 березня.
"Під час зустрічі були написані прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання", - йдеться у дописі.


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Теги: ПЦУ, церква, перехід
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