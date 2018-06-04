ТОП-5 «непопсових» подарунків на 8 березня, які можна купити в центрі Луцька

Редакціявирішила трохи спростити вам життя і запропонувати декілька варіантів оригінальних подарунків, які можна придбати просто у центрі міста.Дарувати солодощі стає вже не зовсім актуально, багато хто підхопив мейнстрім здорового харчування, або ж просто стежить за фігурою, тому можна трохи змінити традицію і замість коробочки капкейків придбати у подарунок смачний. Такий можна знайти у крамниці «Wine time», що на Лесі Українки. Там вам також можуть запропонувати, ну або ж якийсь більш бюджетний, але не менш смачний, варіант. Це може бути хорошим приводом влаштувати романтичну вечерю.. Не дуже оригінально, але практично і корисно. Замість букету квітів, який зів’яне і за декілька днів потрапить на смітник можна обрати цікаву літературу. Неординарно можна підійти і до тематики, тут вже чого душа бажає. На щастя, книжкових магазинів у центрі Луцька вистачає.Прикраси у подарунок це звісно завжди в тренді, але, що робити, коли фінансове становище не дозволяє купити вартісну річ, а на дрібниці викидати кошти не хочеться? Відповідь допоможуть знайти у магазинчику «Бегемот», що у книжковому пасажі. Пані Ірина, яка там працює, розуміється на природних камінчиках і амулетах. Допоможе підібрати щось саме для вашого типу чи потреби., який може слугувати добрим символом або захистом. Крамничка нагадує магазин магічної атрибутики, однак на полицях – купа книжок з психології, філософії та езотерики. Якщо дівчина захоплюється таким, то обирати подарунок у «Бегемоті» буде найкращим варіантом.Ще одним хорошим подарунком може слугувативід Центру туристичної інформації та послуг. Подорож має символічну назву «Моє серденько». Під час неї ви дізнаєтесь, як укладали шлюби у епоху європейських монархів, чи існувало справжнє відчайдушне кохання і на що воно штовхало мешканців Луцька, якою була кара за перелюби-подружні зради та як зверталися до коханих і милих серцю людей. На закінчення обіцяють відвідини атмосферної кавʼярні «Старе місто» і«Моє серденько».Дарувати сертифікати вже увійшло в звичку тим людям, які не можуть пофантазувати, або ж погано знають, що подобається людині. Але і до цього питання можна підійти з креативом. Епатажно і сміливо, але у «Vean tattoo» можна придбати. Якщо жінка, яку ви хочете здивувати давно мріяла про красивий малюночок на своєму тілі, то цей варіант стовідсотково зіграє. Варто зауважити, що сертифікат дійсний тільки два місяці від часу покупки, тому такий крок потрібно ретельно обдумати і зважити всі за і проти.