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Розповіли, чому у Луцьку тимчасово не діяла програма «Доступні ліки». ВІДЕО

Розповіли, чому у Луцьку тимчасово не діяла програма «Доступні ліки». ВІДЕО
Програма «Доступні ліки» у Луцьку була тимчасово недоступною.

Про це розповіла місцева мешканка Алла Торунова, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Зі слів жінки більше тижня вона не могла придбати необхідні медикаменти для лікування цукрового діабету.

Лучанка розповіла, що 25 лютого сімейний лікар виписав рецепт.
Вона пішла в аптеку, де їй повідомили, що робота за програмою "Доступні ліки" тимчасово припинена. Причину зупинки програми їй, каже, не пояснили.

В різних аптеках Луцька і Ковеля не отоварювали чеки від двох до трьох тижнів. Нині програму поновили.

Директорка комунального підприємства "Луцький міський центр первинної медичної допомоги №2" Тетяна Трач розповіла, що програма "Доступні ліки" тимчасово припинила роботу через відсутність фінансування у Луцьку.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: ліки, Луцьк
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