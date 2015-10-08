Розповіли, чому у Луцьку тимчасово не діяла програма «Доступні ліки». ВІДЕО
Сьогодні, 17:11
Програма «Доступні ліки» у Луцьку була тимчасово недоступною.
Про це розповіла місцева мешканка Алла Торунова, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів жінки більше тижня вона не могла придбати необхідні медикаменти для лікування цукрового діабету.
Лучанка розповіла, що 25 лютого сімейний лікар виписав рецепт.
Вона пішла в аптеку, де їй повідомили, що робота за програмою "Доступні ліки" тимчасово припинена. Причину зупинки програми їй, каже, не пояснили.
В різних аптеках Луцька і Ковеля не отоварювали чеки від двох до трьох тижнів. Нині програму поновили.
Директорка комунального підприємства "Луцький міський центр первинної медичної допомоги №2" Тетяна Трач розповіла, що програма "Доступні ліки" тимчасово припинила роботу через відсутність фінансування у Луцьку.
Деталі – у сюжеті:
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Про це розповіла місцева мешканка Алла Торунова, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів жінки більше тижня вона не могла придбати необхідні медикаменти для лікування цукрового діабету.
Лучанка розповіла, що 25 лютого сімейний лікар виписав рецепт.
Вона пішла в аптеку, де їй повідомили, що робота за програмою "Доступні ліки" тимчасово припинена. Причину зупинки програми їй, каже, не пояснили.
В різних аптеках Луцька і Ковеля не отоварювали чеки від двох до трьох тижнів. Нині програму поновили.
Директорка комунального підприємства "Луцький міський центр первинної медичної допомоги №2" Тетяна Трач розповіла, що програма "Доступні ліки" тимчасово припинила роботу через відсутність фінансування у Луцьку.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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