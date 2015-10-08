Розповіли, чому у Луцьку тимчасово не діяла програма «Доступні ліки». ВІДЕО





Про це розповіла місцева мешканка Алла Торунова, - йдеться у сюжеті



Зі слів жінки більше тижня вона не могла придбати необхідні медикаменти для лікування цукрового діабету.



Лучанка розповіла, що 25 лютого сімейний лікар виписав рецепт.

Вона пішла в аптеку, де їй повідомили, що робота за програмою "Доступні ліки" тимчасово припинена. Причину зупинки програми їй, каже, не пояснили.



В різних аптеках Луцька і Ковеля не отоварювали чеки від двох до трьох тижнів. Нині програму поновили.



Директорка комунального підприємства "Луцький міський центр первинної медичної допомоги №2" Тетяна Трач розповіла, що програма "Доступні ліки" тимчасово припинила роботу через відсутність фінансування у Луцьку.



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