Зловили волинянина, який вкрав сумку посеред вулиці
Сьогодні, 17:28
У Ковелі зловили крадія сумки.
Сьогодні, 6 березня, екіпаж патрульної поліції отримали виклик крадіжка по вулиці Ветеранів, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши за вказаною адресою інспектори встановили, що невідомий викрав сумку та зник у невідомому напрямку.
Інспектори обстеживши прилеглу територію, виявили підозрілу особу на яку вказав заявник та свідки.
31-річного громадянина доставлено до Ковельського відділку поліції. Підозрюваному загрожує кримінал.
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Сьогодні, 6 березня, екіпаж патрульної поліції отримали виклик крадіжка по вулиці Ветеранів, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши за вказаною адресою інспектори встановили, що невідомий викрав сумку та зник у невідомому напрямку.
Інспектори обстеживши прилеглу територію, виявили підозрілу особу на яку вказав заявник та свідки.
31-річного громадянина доставлено до Ковельського відділку поліції. Підозрюваному загрожує кримінал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Зловили волинянина, який вкрав сумку посеред вулиці
Сьогодні, 17:28