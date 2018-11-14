Зловили волинянина, який вкрав сумку посеред вулиці





Сьогодні, 6 березня, екіпаж патрульної поліції отримали виклик крадіжка по вулиці Ветеранів, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Прибувши за вказаною адресою інспектори встановили, що невідомий викрав сумку та зник у невідомому напрямку.



Інспектори обстеживши прилеглу територію, виявили підозрілу особу на яку вказав заявник та свідки.



31-річного громадянина доставлено до Ковельського відділку поліції. Підозрюваному загрожує кримінал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі зловили крадія сумки.Сьогодні, 6 березня, екіпаж патрульної поліції отримали виклик крадіжка по вулиці Ветеранів, - інформує патрульна поліція Волинської області.Прибувши за вказаною адресою інспектори встановили, що невідомий викрав сумку та зник у невідомому напрямку.Інспектори обстеживши прилеглу територію, виявили підозрілу особу на яку вказав заявник та свідки.31-річного громадянина доставлено до Ковельського відділку поліції. Підозрюваному загрожує кримінал.

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