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Зловили волинянина, який вкрав сумку посеред вулиці

Зловили волинянина, який вкрав сумку посеред вулиці
У Ковелі зловили крадія сумки.

Сьогодні, 6 березня, екіпаж патрульної поліції отримали виклик крадіжка по вулиці Ветеранів, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши за вказаною адресою інспектори встановили, що невідомий викрав сумку та зник у невідомому напрямку.

Інспектори обстеживши прилеглу територію, виявили підозрілу особу на яку вказав заявник та свідки.

31-річного громадянина доставлено до Ковельського відділку поліції. Підозрюваному загрожує кримінал.

Зловили волинянина, який вкрав сумку посеред вулиці

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Теги: патрульні, Ковель, крадій
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