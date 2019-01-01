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Завтра на Волині оголосили штормове попередження

Завтра на Волині оголосили штормове попередження
У Волинській області та в Луцьку оголосили про штормове попередження.

Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.

"Штормове попередження! Вранці та вдень 7 березня по області та в Луцьку очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. (рівень небезпечності І-жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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Завтра на Волині оголосили штормове попередження

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Теги: погода, прогноз
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