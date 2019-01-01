Завтра на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:52
У Волинській області та в Луцьку оголосили про штормове попередження.
Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.
"Штормове попередження! Вранці та вдень 7 березня по області та в Луцьку очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. (рівень небезпечності І-жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.
"Штормове попередження! Вранці та вдень 7 березня по області та в Луцьку очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. (рівень небезпечності І-жовтий)", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинян попередили про сильні пориви вітру
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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