Завтра на Волині оголосили штормове попередження





Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.



"Штормове попередження! Вранці та вдень 7 березня по області та в Луцьку очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. (рівень небезпечності І-жовтий)", - йдеться у повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області та в Луцьку оголосили про штормове попередження.Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області."Штормове попередження! Вранці та вдень 7 березня по області та в Луцьку очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. (рівень небезпечності І-жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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