вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обіцянки і програми: на луцькому ток-шоу говоритимуть про президентські вибори

Обіцянки і програми: на луцькому ток-шоу говоритимуть про президентські вибори
На ток-шоу "Протилежний погляд" розбиратимуть передвиборчі обіцянки кандидатів на пост глави держави.

"Залишається понад три тижні до дня виборів Президента України. Що обіцяють кандидати на пост Президента та як обіцяють вирішити гострі проблеми України?" - повідомили автори проекту.

Про підкуп виборців та використання адмінресурсу, відверті порушення агітації та свіжі рейтинги кандидатів на пост глави держави, про обіцянки та передвиборчі програми дивіться у четвер, 7 березня у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» о 19:45 на «12» телеканалі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний погляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*
Сьогодні, 20:10
У луцькому Стиру знайшли труп людини
Сьогодні, 20:03
Обіцянки і програми: на луцькому ток-шоу говоритимуть про президентські вибори
Сьогодні, 20:00
«Смердіти буде всім», – волинський нардеп про будівництво хутряних ферм
Сьогодні, 19:47
Ісландію на Євробаченні представить БДСМ-гурт
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ» Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»
02 березень, 11:40
Новий канал, нова студія, новий формат: «Протилежний Погляд» оголошує перезавантаження Новий канал, нова студія, новий формат: «Протилежний Погляд» оголошує перезавантаження
21 лютий, 21:05
Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення? Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення?
04 лютий, 15:30
У Луцьку розберуться, яким має бути новий закон про мову У Луцьку розберуться, яким має бути новий закон про мову
20 грудень, 2018, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*
Сьогодні, 20:10
 0
У луцькому Стиру знайшли труп людини
Сьогодні, 20:03
 0
Обіцянки і програми: на луцькому ток-шоу говоритимуть про президентські вибори
Сьогодні, 20:00
 0
«Смердіти буде всім», – волинський нардеп про будівництво хутряних ферм
Сьогодні, 19:47
 0
Ісландію на Євробаченні представить БДСМ-гурт
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8