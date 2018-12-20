Обіцянки і програми: на луцькому ток-шоу говоритимуть про президентські вибори
Сьогодні, 20:00
На ток-шоу "Протилежний погляд" розбиратимуть передвиборчі обіцянки кандидатів на пост глави держави.
"Залишається понад три тижні до дня виборів Президента України. Що обіцяють кандидати на пост Президента та як обіцяють вирішити гострі проблеми України?" - повідомили автори проекту.
Про підкуп виборців та використання адмінресурсу, відверті порушення агітації та свіжі рейтинги кандидатів на пост глави держави, про обіцянки та передвиборчі програми дивіться у четвер, 7 березня у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» о 19:45 на «12» телеканалі.
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"Залишається понад три тижні до дня виборів Президента України. Що обіцяють кандидати на пост Президента та як обіцяють вирішити гострі проблеми України?" - повідомили автори проекту.
Про підкуп виборців та використання адмінресурсу, відверті порушення агітації та свіжі рейтинги кандидатів на пост глави держави, про обіцянки та передвиборчі програми дивіться у четвер, 7 березня у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд» о 19:45 на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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