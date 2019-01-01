вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

7 березня на Волині: гортаючи календар

7 березня на Волині: гортаючи календар
День народження 7 березня у директора Луцького навчально-реабілітаційного центру Лесі Волинець (на фото) та депутата Луцької міськради Сергія Були.

Сьогодні день ангела святкують чоловіки з ім’ям Опанас, Пилип та В’ячеслав.

Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, достатку в усьому та здійснення усього задуманого.

7 березня 1994 року відбувся візит до Луцька Патріарха Київського і всієї України-Руси Володимира (Романюка) та його заступника митроплита Філарета (Денисенка).

Ієрархи служили у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку, зустрічалися із луцькою громадськістю та вели переговори із представниками влади щодо ситуації навколо нього.

Загалом візит священнослужителів до Луцька тривав 7-8 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:35
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Суддя з Луцька пройшов до Верховного Суду
06 березень, 23:30
У Луцьку будуть реставрувати Старе місто. ФОТО
06 березень, 22:58
На Волині горять торф'яники
06 березень, 22:24
Схожі новини
6 березня на Волині: гортаючи календар 6 березня на Волині: гортаючи календар
06 березень, 00:00
5 березня на Волині: гортаючи календар 5 березня на Волині: гортаючи календар
05 березень, 00:00
4 березня на Волині: гортаючи календар 4 березня на Волині: гортаючи календар
04 березень, 00:00
3 березня на Волині: гортаючи календар 3 березня на Волині: гортаючи календар
03 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:35
 0
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Суддя з Луцька пройшов до Верховного Суду
06 березень, 23:30
 0
У Луцьку будуть реставрувати Старе місто. ФОТО
06 березень, 22:58
 0
На Волині горять торф'яники
06 березень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8