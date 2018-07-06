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В місті на Волині зросла кількість наркозлочинів

В місті на Волині зросла кількість наркозлочинів
У Ковелі зросла кількість злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомив керівник Ковельської місцевої прокуратури Олександр Бабенков, - пише КовельPost.

Зокрема, він повідомив, що у 2018 році у Ковелі збільшилась кількість виявлених у місті злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (з 26 до 32, або на 23,1%,), зокрема й пов’язаних із збутом (з 11 до 14). Цей факт, на думку правоохоронців, свідчить про покращення роботи у вказаному напрямку та посилення протидії подібним злочинам.

Водночас, знизився рівень злочинності на 17% (з 986 до 818), по області - на 14,2%. Зменшилось число злочинів проти власності (545 проти 757, або на 28%), у тому числі крадіжок (476 проти 670, або на 29%), з квартир (37 проти 74, або на 50% ), грабежів (17 проти 29, або на 41,4%), розбоїв (3 проти 7). Не зафіксовано вимагань.

"Спостерігається зменшення кількості злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (30 проти 42, або на 28,6%), незаконних заволодінь транспортними засобами (з 18 до 4, або на 77,8%). Знизився рівень рецидивної злочинності в місті (на 49,1%), злочинів, вчинених групою осіб (з 26 до 16, або на 38,5%), в стані алкогольного сп’яніння (39 проти 47, або на 17%)", - зауважує ковельський прокурор.




"Допущено ріст особливо тяжких злочинів (на 38,5%, або 18 проти 13). Так, у місті вчинено 7 умисних вбивств (у 2017 році не вчинялися). Вони скоєні переважно на побутовому ґрунті членами сім’ї. Вчинені умисні вбивства жодним чином не стосуються суб’єктів злочинних угрупувань та не пов’язані з корисливими мотивами. Усі кримінальні правопорушення вказаної категорії розкрито, обвинувальні акти щодо винних осіб скеровано до суду", - зазначає Олександр Бабенков.


Досить високий рівень злочинності на 10 тис. населення у порівнянні з середньообласним свідчить про те, що керівникам Ковельського ВП ГУНП у Волинській області та Ковельського МРВ філії ДУ «Центр пробації» ще не в повній мірі вдалося організувати та налагодити ефективну діяльність у сфері протидії злочинності, насамперед щодо її профілактики.

Прокурорами Ковельської місцевої прокуратури у 2018 році скасовано 60 незаконних рішень про закриття кримінальних проваджень, розпочато 3 кримінальні провадження.

Рівень розкриття у місті кримінальних правопорушень вищий середньообласного за рівнем оголошення про підозру (56,5% проти 49,9% по області), та за остаточниим результатами розслідування (54,7% проти 47,3% по області). Відсоток відшкодування збитків вищий, ніж по області - 50,3 % проти 22,4 %.

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Теги: наркотики, злочин, Ковель, прокуратура
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