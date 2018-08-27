Повідомили, де на Волині найчистіше повітря





Про це інформує



Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення. За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в лютому становили:



м. Луцьк — 12 мкР/год



м. Горохів — 12 мкР/год



м. Камінь-Каширський — 13 мкР/год



м. Ковель — 10 мкР/год



смт. Любешів — 11 мкР/год



смт. Маневичі — 12 мкР/год



м. Нововолинськ — 11 мкР/год



м. Любомль — 10 мкР/год



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівниками лабораторій структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів області.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення. За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в лютому становили:м. Луцьк — 12 мкР/годм. Горохів — 12 мкР/годм. Камінь-Каширський — 13 мкР/годм. Ковель — 10 мкР/годсмт. Любешів — 11 мкР/годсмт. Маневичі — 12 мкР/годм. Нововолинськ — 11 мкР/годм. Любомль — 10 мкР/год

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