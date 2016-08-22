На Волині горять торф'яники
Сьогодні, 22:24
Минулої доби волинські пожежники 4 рази виїжджали на гасіння загоряння сухої трави. Пожежі сталися у Володимир-Волинському, Іваничівському, Рожищенському та Луцькому районах.
Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу Управління ДСНС в області Ірина Варварук.
З її слів, в Любешівському районі три особи, які вчиняли такі дії знайдені.
Одного чоловіка встановили прізвище, ім'я по-батькові і для нього склали адміністративний протокол. Палій відповідатиме перед законом, каже Ірина Варварук.
Встановили та знайшли порушників і в Рожищенському районі. Нині поблизу села Бихів Любешівського району загорівся торф на площі майже півтора гектара.
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Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу Управління ДСНС в області Ірина Варварук.
З її слів, в Любешівському районі три особи, які вчиняли такі дії знайдені.
Одного чоловіка встановили прізвище, ім'я по-батькові і для нього склали адміністративний протокол. Палій відповідатиме перед законом, каже Ірина Варварук.
Встановили та знайшли порушників і в Рожищенському районі. Нині поблизу села Бихів Любешівського району загорівся торф на площі майже півтора гектара.
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Коментарі 1
Паліям рубати руки на площі привселюдно!
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